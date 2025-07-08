За полгода в Украине взыскали более 7,6 млрд грн алиментов — Finance.ua
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За полгода в Украине взыскали более 7,6 млрд грн алиментов

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За полгода в Украине взыскали более 7,6 млрд грн алиментов
За полгода в Украине взыскали более 7,6 млрд грн алиментов
В январе-июне 2025 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 7,64 млрд грн алиментов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, тогда сумма составила 5,89 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
По состоянию на 1 июля 2025 г. до 149,7 тыс. должников применили ограничения, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона «Об исполнительном производстве». Речь идет о временном запрете на выезд за границу, управления автомобилем и пользования оружием.
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Только за одну неделю с 27 июня по 4 июля государственные исполнители взыскали более 728 тыс. грн алиментов и штрафов.

Наибольшие суммы взысканий

В Шумском отделе исполнительной службы в Тернопольской области завершили производство по взысканию алиментов на двоих детей. Общая задолженность превышала 273 тыс. грн, еще более 148 тыс. грн штраф за просрочку платежей. После ареста средств, ограничения прав должника и внесения его в Единый реестр должников всю сумму взыскали. 27 июня деньги перечислили матери детей, а более 29 тыс. грн исполнительного сбора — в бюджет.
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Схожий случай произошел в Кропивницком. Человек должен был ежемесячно перечислять на содержание сына четверть своих доходов, но систематически не платил алименты. В результате долг составил более 205 тыс. грн, еще свыше 101 тыс. грн штраф. После ареста счетов и имущества 2 июля государственный исполнитель перечислил всю сумму задолженности.
Напомним, по данным Минюста, по состоянию на 1 мая 2025 года органами Государственной исполнительной службы по всей стране фактически исполнено более 611 тысяч исполнительных документов, по которым взыскано почти 6 млрд гривен. По состоянию на 1 мая органами государственной исполнительной службы взыскано 4,93 млрд грн алиментов.
По материалам:
Finance.ua
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