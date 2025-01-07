Кроме алиментов: что такое дополнительные расходы на ребенка и как их взыскать — Finance.ua

Кроме алиментов: что такое дополнительные расходы на ребенка и как их взыскать Сегодня 09:11 — Личные финансы

Кроме алиментов: что такое дополнительные расходы на ребенка и как их взыскать

Кроме основных расходов (питание, одежда или игрушки) ребенку могут потребоваться дополнительные средства для его развития. Это могут быть занятия в спортивных секциях, участие в конкурсах, лечение и т. д. Родители должны оплачивать их поровну, договориться о распределении таких расходов. К примеру, заключив соглашение у нотариуса, если сумма больше 340 грн. Если договориться не удается, дополнительные расходы могут быть взысканы через суд.

Об этом сообщают специалисты Бесплатной юридической помощи.

Чем дополнительные расходы отличаются от алиментов

Дополнительные расходы не являются средствами, направленными на содержание ребенка и уплачиваются только в связи с наступлением в жизни ребенка особых обстоятельств.

Они индивидуальны и покрывают специальные потребности. Например:

расходы на лечение

развитие талантов: оплата спортивных секций, музыкальных школ

другие: участие в конкурсах, обучение за границей и т. д.

Дополнительные расходы могут взиматься до 18-летия ребенка.

Как взимаются

Родитель, с которым проживает ребенок, или тот, который покрывает необходимые дополнительные расходы, может обратиться в суд.

Судебный сбор по таким делам не взимается.

Особенности взыскания

Если дополнительные расходы периодические или постоянные (например, оплата секций), они могут быть заявлены вместе с алиментами.

Разовые расходы, например, на лечение, взимаются отдельно. При заявлении разовых расходов необходимо предоставить доказательства всей суммы расходов и просить взыскать половину.

Размер дополнительных расходов устанавливается только в твердой денежной форме — то есть это конкретная сумма.

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Что может быть доказательствами расходов

Квитанции, чеки, другие платежные документы.

Расчеты и обоснование — для будущих расходов.

Что учитывает суд

Суд определяет размер выплат и доли каждого родителя с учетом материального положения, здоровья плательщика алиментов, наличия у него других детей, нетрудоспособных родителей и других обстоятельств.

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