Украинцы увеличили уплату алиментов из-за мобилизации — Finance.ua

Украинцы увеличили уплату алиментов из-за мобилизации Сегодня 15:44

Украинцы увеличили уплату алиментов из-за мобилизации

В этом году уплата алиментов в Украине выросла на 30%. Это связано с тем, что родители троих детей в случае задолженности по алиментам могут быть мобилизованы.

Об этом сказал руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко.

«Если у отца есть трое несовершеннолетних детей, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но если он их содержит. То есть содержание не означает быть просто физиологическим отцом, это значит участвовать в жизни ребенка, в том числе и в имущественном плане и исправно платить алименты в случае, если они есть», — сказал он.

По его словам, когда задолженность по алиментам превышает три месяца, фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом, и в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации.

«Такие государственные механизмы побуждают наших граждан исправнее платить алименты. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%», — сказал Миненко.

Долги по алиментам

Проблема долгов по алиментам была хронической в ​​Украине. В 2018 году был принят закон, который усиливает ответственность за неуплату алиментов. Закон предусматривает штрафы и выполнение общественно полезных работ.

Согласно закону, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума. Если алименты не платятся больше года, то их размер увеличивается на 20%. Если долг более 2 лет — на 30%, свыше 3 лет — на 50%

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