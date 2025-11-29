В МВФ прогнозируют массовые увольнения работников во всех странах из-за ИИ Сегодня 06:15 — Мир

В МВФ прогнозируют массовые увольнения работников во всех странах из-за ИИ

Уже в ближайшие десятилетия значительная часть трудоспособного населения во всех странах может остаться без работы. Больше всего пострадают люди в развитых странах с высоким уровнем автоматизации производства. Однако и в развивающихся странах удар по рынку труда будет очень ощутимым.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на саммите G20, состоявшемся в Южно-Африканской республике.

Как ИИ будет влиять на рынок труда

Причиной повальной безработицы станет широкое введение искусственного интеллекта, говорит Георгиева.

Хотя его влияние на экономику пока не тотально, но уже сейчас можно сказать, что ИИ проникнет во все сферы жизни и будет постепенно вытеснять оттуда людей.

«Искусственный интеллект проникает в нашу жизнь чрезвычайно быстро. И не все страны готовы к этому. В развитых экономиках под влияние перемен может попасть до 60% рабочих мест; на развивающихся рынках — около 40%; а в странах с низким доходом — 26%. Так что искусственный интеллект накрывает рынок труда, как и на рынке труда, как и на рынке труда».

Поэтому правительства стран немедленно должны предусмотреть в бюджетах инвестиции на развитие образования и профессиональное перепрофилирование населения.

Читайте также Meta увольняет 600 работников из отдела искусственного интеллекта

Причем акцент следует делать именно на те специальности, которые пока могут устоять под напором ИИ, и которые дадут людям шанс найти работу.

В МВФ призывают работодателей, несмотря на широкое внедрение искусственного интеллекта, все же не забывать о живых людях и отдавать предпочтение им.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.