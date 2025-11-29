0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВФ прогнозируют массовые увольнения работников во всех странах из-за ИИ

Мир
11
В МВФ прогнозируют массовые увольнения работников во всех странах из-за ИИ
В МВФ прогнозируют массовые увольнения работников во всех странах из-за ИИ
Уже в ближайшие десятилетия значительная часть трудоспособного населения во всех странах может остаться без работы. Больше всего пострадают люди в развитых странах с высоким уровнем автоматизации производства. Однако и в развивающихся странах удар по рынку труда будет очень ощутимым.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на саммите G20, состоявшемся в Южно-Африканской республике.

Как ИИ будет влиять на рынок труда

Причиной повальной безработицы станет широкое введение искусственного интеллекта, говорит Георгиева.
Читайте также
Хотя его влияние на экономику пока не тотально, но уже сейчас можно сказать, что ИИ проникнет во все сферы жизни и будет постепенно вытеснять оттуда людей.
«Искусственный интеллект проникает в нашу жизнь чрезвычайно быстро. И не все страны готовы к этому. В развитых экономиках под влияние перемен может попасть до 60% рабочих мест; на развивающихся рынках — около 40%; а в странах с низким доходом — 26%. Так что искусственный интеллект накрывает рынок труда, как и на рынке труда, как и на рынке труда».
Поэтому правительства стран немедленно должны предусмотреть в бюджетах инвестиции на развитие образования и профессиональное перепрофилирование населения.
Читайте также
Причем акцент следует делать именно на те специальности, которые пока могут устоять под напором ИИ, и которые дадут людям шанс найти работу.
В МВФ призывают работодателей, несмотря на широкое внедрение искусственного интеллекта, все же не забывать о живых людях и отдавать предпочтение им.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems