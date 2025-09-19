0 800 307 555
Часть средств на субсидии правительство направит на выплаты пенсий

Кабинет Министров решил сократить расходы на жилищные субсидии и льготы в 2025 году. Сэкономленные средства будут направлены на финансирование пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 сентября 2025 г. № 1152.
Постановление утверждает бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год, который обеспечивает выплаты льгот и субсидий. Поэтому правительство решило:
  • уменьшить расходы по программе «Выплата жилищных субсидий и льгот» на 2,691 млрд грн до 39,63 млрд грн;
  • увеличить расходы по программе «Финансовое обеспечение выплаты пенсий» на такую ​​же сумму 2,691 млрд грн.
В госбюджете-2025 на льготы и субсидии предусмотрено 42,321 млрд грн, поэтому правительство провело частичное перераспределение этих средств.
По состоянию на январь 2025 года льготы и субсидии получали 2,779 млн домохозяйств:
  • льготы — 1,216 млн семей на сумму 2,052 млрд грн;
  • субсидии — 1,474 млн домохозяйств на 2,779 млрд грн.
Напомним, до 1 октября украинцам, получающим жилищную субсидию, необходимо обновить информацию о своем домохозяйстве, если в нем произошли изменения. Большинство получателей субсидий не должны волноваться. В случае отсутствия изменений в составе семьи, доходах или перечня коммунальных услуг, перерасчет произойдет автоматически.
Однако те граждане, у которых изменились жизненные обстоятельства: например, кто переехал, сменил место работы, добавил новую услугу или сменил поставщика, должны обязательно подать новое заявление.
По материалам:
РБК-Україна
