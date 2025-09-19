Часть средств на субсидии правительство направит на выплаты пенсий Сегодня 10:27 — Казна и Политика

Часть средств на субсидии правительство направит на выплаты пенсий

Кабинет Министров решил сократить расходы на жилищные субсидии и льготы в 2025 году. Сэкономленные средства будут направлены на финансирование пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 сентября 2025 г. № 1152

Постановление утверждает бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год, который обеспечивает выплаты льгот и субсидий. Поэтому правительство решило:

уменьшить расходы по программе «Выплата жилищных субсидий и льгот» на 2,691 млрд грн до 39,63 млрд грн;

увеличить расходы по программе «Финансовое обеспечение выплаты пенсий» на такую ​​же сумму 2,691 млрд грн.

В госбюджете-2025 на льготы и субсидии предусмотрено 42,321 млрд грн, поэтому правительство провело частичное перераспределение этих средств.

Читайте также У кого из украинцев в сентябре изменился размер субсидии — объяснение ПФУ

По состоянию на январь 2025 года льготы и субсидии получали 2,779 млн домохозяйств:

льготы — 1,216 млн семей на сумму 2,052 млрд грн;

субсидии — 1,474 млн домохозяйств на 2,779 млрд грн.

Напомним, до 1 октября украинцам, получающим жилищную субсидию, необходимо обновить информацию о своем домохозяйстве, если в нем произошли изменения. Большинство получателей субсидий не должны волноваться. В случае отсутствия изменений в составе семьи, доходах или перечня коммунальных услуг, перерасчет произойдет автоматически.

Однако те граждане, у которых изменились жизненные обстоятельства: например, кто переехал, сменил место работы, добавил новую услугу или сменил поставщика, должны обязательно подать новое заявление.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.