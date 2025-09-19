Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда-2025: расходы превысят триллион
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2025 год. Общие доходы фонда определены на уровне 1 025,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год — сбалансированный», — сказано в сообщении.
Доходы бюджета
Доходы состоят из нескольких источников:
- 858,8 млрд грн — поступления от общеобязательного государственного пенсионного страхования;
- 42,9 млрд грн — средства от общеобязательного социального страхования в связи с временной нетрудоспособностью и несчастными случаями на производстве;
- 117,3 млрд грн — средства из Государственного бюджета для обеспечения социальных выплат.
Расходы и социальные выплаты
Расходы бюджета запланированы в сумме 1020,9 млрд грн. Они включают:
- индексацию пенсий и страховых выплат;
- доплаты и перерасчеты;
- социальные выплаты, производимые за счет средств государственного бюджета.
Отдельно предусмотрены расходы на пенсии и ежемесячное пожизненное содержание, предназначенные или перечисленные на исполнение судебных решений. Это финансирование осуществляется в соответствии с правительственным постановлением от 14 июля 2025 г. № 821.
Напомним, согласно утвержденному бюджету Пенсионного фонда Украины на 2024 год, доходы бюджета ПФУ были определены в сумме 863,7 млрд грн, а расходы на пенсии и социальные выплаты — 860,9 млрд грн.
Кабинет Министров решил сократить расходы на жилищные субсидии и льготы в 2025 году. Сэкономленные средства будут направлены на финансирование пенсий. Постановление утверждает бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год, который обеспечивает выплаты льгот и субсидий. Поэтому правительство решило:
- уменьшить расходы по программе «Выплата жилищных субсидий и льгот» на 2,691 млрд грн до 39,63 млрд грн;
- увеличить расходы по программе «Финансовое обеспечение выплаты пенсий» на такую же сумму 2,691 млрд грн.
15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Расходы госбюджета составляют 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года); доходы 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Также Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
