Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда-2025: расходы превысят триллион

Казна и Политика
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда-2025: расходы превысят триллион
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2025 год. Общие доходы фонда определены на уровне 1 025,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год — сбалансированный», — сказано в сообщении.

Доходы бюджета

Доходы состоят из нескольких источников:
  • 858,8 млрд грн — поступления от общеобязательного государственного пенсионного страхования;
  • 42,9 млрд грн — средства от общеобязательного социального страхования в связи с временной нетрудоспособностью и несчастными случаями на производстве;
  • 117,3 млрд грн — средства из Государственного бюджета для обеспечения социальных выплат.

Расходы и социальные выплаты

Расходы бюджета запланированы в сумме 1020,9 млрд грн. Они включают:
  • индексацию пенсий и страховых выплат;
  • доплаты и перерасчеты;
  • социальные выплаты, производимые за счет средств государственного бюджета.
Отдельно предусмотрены расходы на пенсии и ежемесячное пожизненное содержание, предназначенные или перечисленные на исполнение судебных решений. Это финансирование осуществляется в соответствии с правительственным постановлением от 14 июля 2025 г. № 821.
Напомним, согласно утвержденному бюджету Пенсионного фонда Украины на 2024 год, доходы бюджета ПФУ были определены в сумме 863,7 млрд грн, а расходы на пенсии и социальные выплаты — 860,9 млрд грн.
Кабинет Министров решил сократить расходы на жилищные субсидии и льготы в 2025 году. Сэкономленные средства будут направлены на финансирование пенсий. Постановление утверждает бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год, который обеспечивает выплаты льгот и субсидий. Поэтому правительство решило:
  • уменьшить расходы по программе «Выплата жилищных субсидий и льгот» на 2,691 млрд грн до 39,63 млрд грн;
  • увеличить расходы по программе «Финансовое обеспечение выплаты пенсий» на такую ​​же сумму 2,691 млрд грн.
15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Расходы госбюджета составляют 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года); доходы 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Также Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Payment systems