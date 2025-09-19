0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Год большой приватизации: что продали и сколько заработала Украина

Казна и Политика
33
Год большой приватизации: что продали и сколько заработала Украина
Год большой приватизации: что продали и сколько заработала Украина
В 2024 году в системе «Прозорро.Продажи» возобновили электронные аукционы по продаже объектов большой приватизации. За первый год государство получило более 8,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
«Запуск большой приватизации через электронные аукционы открыл возможности для новых инвестиций, необходимых для восстановления страны. Продажа объектов позволила привлечь в государственный бюджет 8,9 млрд гривен, а предприятия получили шанс на новую жизнь», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Главные результаты

Первым объектом стала киевская гостиница «Украина». За него боролись три участника, и цена выросла с 1 млрд грн до более 2,5 млрд грн.
Другой крупной продажей стала Объединенная горно-химическая компания, которую реализовали более чем за 3,9 млрд грн.
Читайте также
Также удалось продать два санкционных актива. Газобетонный завод «Аэрок» ушел с аукциона почти за 1,9 млрд грн, а «Винницабытхим» — более чем за 608 млн грн. Все поступления от этих продаж были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
По состоянию на 18 сентября в системе объявлено два новых аукциона. На продажу выставили Одесский припортовый завод и санкционный актив «Мотордеталь-Конотоп». Общая стартовая стоимость — почти 4,8 млрд грн. К участию допускаются все желающие, кроме тех, кто связан со страной-агрессором.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems