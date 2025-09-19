Год большой приватизации: что продали и сколько заработала Украина Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Год большой приватизации: что продали и сколько заработала Украина

В 2024 году в системе «Прозорро.Продажи» возобновили электронные аукционы по продаже объектов большой приватизации. За первый год государство получило более 8,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

«Запуск большой приватизации через электронные аукционы открыл возможности для новых инвестиций, необходимых для восстановления страны. Продажа объектов позволила привлечь в государственный бюджет 8,9 млрд гривен, а предприятия получили шанс на новую жизнь», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Главные результаты

Первым объектом стала киевская гостиница «Украина». За него боролись три участника, и цена выросла с 1 млрд грн до более 2,5 млрд грн.

Другой крупной продажей стала Объединенная горно-химическая компания, которую реализовали более чем за 3,9 млрд грн.

Также удалось продать два санкционных актива. Газобетонный завод «Аэрок» ушел с аукциона почти за 1,9 млрд грн, а «Винницабытхим» — более чем за 608 млн грн. Все поступления от этих продаж были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

По состоянию на 18 сентября в системе объявлено два новых аукциона. На продажу выставили Одесский припортовый завод и санкционный актив «Мотордеталь-Конотоп». Общая стартовая стоимость — почти 4,8 млрд грн. К участию допускаются все желающие, кроме тех, кто связан со страной-агрессором.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.