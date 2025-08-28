За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации»

Фондовый рынок
25
За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации»
За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации»
Счетная палата обнародовала Заключение по результатам анализа выполнения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в первом полугодии. В нем аудиторы засвидетельствовали рост валового внутреннего продукта и поступлений госбюджета.
В то же время, по результатам анализа экономического развития аудиторами установлены риски дальнейшей потери экспортных поступлений, увеличения импорта товаров, а также роста отрицательного сальдо торгового баланса и увеличения инфляции из-за более быстрого повышения цен производителей по сравнению с индексом потребительских цен и т. д.
Читайте также
Основные результаты анализа и предоставленные по его результатам рекомендации на заседании Счетной палаты 26 августа озвучила Председатель институции Ольга Пищанская.
Доходы государственного бюджета в общей сложности составляли 1,9 трлн грн — 62% плана в год (это на 551 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2024 года).
По оценке Счетной палаты доходы увеличивались благодаря неэкономическим факторам: наибольшая доля среди них — безвозвратная помощь от международных партнеров (доля в структуре международной помощи выросла с 7,3% до 24,8%) и собственные поступления бюджетных учреждений. Это свидетельствует о значительной зависимости государственного бюджета от внешней поддержки.
Читайте также
Наряду с неэкономическими факторами, прирост доходов обеспечили и экономические факторы. В частности, девальвация гривны, рост заработной платы и денежного довольствия военнослужащих, инфляция, увеличение доходов предприятий и импорта добавили еще около 105 млрд грн в доходы государственного бюджета.
Дефицит государственного бюджета в I полугодии составил 546,0 млрд грн, а основным источником его финансирования (т.е. покрытия дефицита) оставались государственные займы. При этом их объемы в указанном периоде были меньше плана на 12%.
Читайте также
Относительно поступлений от малой приватизации государственного имущества: в первом полугодии они составили 820 млн грн, что почти на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Из запланированных продаж трех объектов большой приватизации продан только один — ГАО «Строительная компания «Укрбуд» — за 805 млн грн, однако в отчетном периоде средства в государственный бюджет еще не поступили.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

По материалам:
Finance.ua
БизнесКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems