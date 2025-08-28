За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации» — Finance.ua

За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации»
Счетная палата обнародовала Заключение по результатам анализа выполнения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в первом полугодии. В нем аудиторы засвидетельствовали рост валового внутреннего продукта и поступлений госбюджета.
В то же время, по результатам анализа экономического развития аудиторами установлены риски дальнейшей потери экспортных поступлений, увеличения импорта товаров, а также роста отрицательного сальдо торгового баланса и увеличения инфляции из-за более быстрого повышения цен производителей по сравнению с индексом потребительских цен
и т. д.
Основные результаты анализа и предоставленные по его результатам рекомендации на заседании Счетной палаты 26 августа озвучила Председатель институции Ольга Пищанская.
Доходы государственного бюджета в общей сложности составляли 1,9 трлн грн — 62% плана в год (это на 551 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2024 года).
По оценке Счетной палаты доходы увеличивались благодаря неэкономическим факторам: наибольшая доля среди них — безвозвратная помощь от международных партнеров (доля в структуре международной помощи выросла с 7,3% до 24,8%) и собственные поступления бюджетных учреждений. Это свидетельствует о значительной зависимости государственного бюджета от внешней поддержки.
Наряду с неэкономическими факторами, прирост доходов обеспечили и экономические факторы. В частности, девальвация гривны, рост заработной платы и денежного довольствия военнослужащих, инфляция, увеличение доходов предприятий и импорта добавили еще около 105 млрд грн в доходы государственного бюджета.
Дефицит государственного бюджета в I полугодии составил 546,0 млрд грн, а основным источником его финансирования (т.е. покрытия дефицита) оставались государственные займы. При этом их объемы в указанном периоде были меньше плана на 12%.
Относительно поступлений от малой приватизации государственного имущества: в первом полугодии они составили 820 млн грн, что почти на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Из запланированных продаж трех объектов большой приватизации продан только один — ГАО «Строительная компания «Укрбуд» — за 805 млн грн, однако в отчетном периоде средства в государственный бюджет еще не поступили.
