За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации» — Finance.ua

За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации» Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

За полгода удалось продать один из трех объектов «Большой приватизации»

Счетная палата обнародовала Заключение по результатам анализа выполнения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в первом полугодии. В нем аудиторы засвидетельствовали рост валового внутреннего продукта и поступлений госбюджета.

В то же время, по результатам анализа экономического развития аудиторами установлены риски дальнейшей потери экспортных поступлений, увеличения импорта товаров, а также роста отрицательного сальдо торгового баланса и увеличения инфляции из-за более быстрого повышения цен производителей по сравнению с индексом потребительских цен и т. д.

Основные результаты анализа и предоставленные по его результатам рекомендации на заседании Счетной палаты 26 августа озвучила Председатель институции Ольга Пищанская.

Доходы государственного бюджета в общей сложности составляли 1,9 трлн грн — 62% плана в год (это на 551 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2024 года).

По оценке Счетной палаты доходы увеличивались благодаря неэкономическим факторам: наибольшая доля среди них — безвозвратная помощь от международных партнеров (доля в структуре международной помощи выросла с 7,3% до 24,8%) и собственные поступления бюджетных учреждений. Это свидетельствует о значительной зависимости государственного бюджета от внешней поддержки.

Читайте также Приватизация доли крупных государственных компаний: что готовит Минэкономики

Наряду с неэкономическими факторами, прирост доходов обеспечили и экономические факторы. В частности, девальвация гривны, рост заработной платы и денежного довольствия военнослужащих, инфляция, увеличение доходов предприятий и импорта добавили еще около 105 млрд грн в доходы государственного бюджета.

Дефицит государственного бюджета в I полугодии составил 546,0 млрд грн, а основным источником его финансирования (т.е. покрытия дефицита) оставались государственные займы. При этом их объемы в указанном периоде были меньше плана на 12%.

Читайте также Бесплатная приватизация земли в Украине: как это работает

Относительно поступлений от малой приватизации государственного имущества: в первом полугодии они составили 820 млн грн, что почти на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Из запланированных продаж трех объектов большой приватизации продан только один — ГАО «Строительная компания «Укрбуд» — за 805 млн грн, однако в отчетном периоде средства в государственный бюджет еще не поступили.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.