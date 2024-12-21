Бесплатная приватизация земли в Украине: как это работает — Finance.ua

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Бесплатная приватизация земли в Украине: как это работает

Недвижимость
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Бесплатная приватизация земли в Украине: как это работает
Бесплатная приватизация земли в Украине: как это работает, Фото: freepik
В Украине действует механизм бесплатной приватизации земельных участков, но сам процесс часто сопровождается расходами. Это порождает непонимание среди граждан, поскольку любая уплаченная сумма во время процедуры рассматривается как нарушение принципа «бесплатности».
В Земельном фонде Украины сообщили, как это работает на самом деле.

Основные этапы процедуры

Заявление о передаче участка в собственность. Гражданин подает соответствующее заявление в орган местного самоуправления.
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После рассмотрения депутаты принимают решение о возможности передачи земли в собственность. Однако для этого необходимо разработать документы на этот земельный участок.
Разработка документации. В дальнейшем гражданину следует обратиться в землеустроительную организацию.
Геодезист производит замеры участка (например, 10−15 соток), чтобы выделить его из свободного земельного фонда. Эта услуга оплачивается.
Согласование в Госгеокадастре. Землеустроительная организация оформляет и согласовывает документацию в соответствующих инстанциях, и эта работа также платная.
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Передача участка в собственность. После изготовления документации гражданин обращается к местным властям с подтвержденными документами.
Если все соответствует нормам, то участок переходит в собственность заявителя. Завершающим этапом является регистрация права собственности.

Сравнение с платным выкупом земельного участка

Если все совпало, то участок переходит к вам в собственность и вам нужно его зарегистрировать.
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Для сравнения получение участка по процедуре выкупа, тогда прежде всего нужно еще оценить этот земельный участок, после этого заплатить за него, например 100 00−200 00 тысяч гривен вам начислят, заплатить за него в госбюджет и только потом разрабатывать уже документацию на него.
Напомним, цены на землю сельскохозяйственного назначения в Украине продолжают расти, несмотря на войну. Скорее всего, восходящий ценовой тренд будет продолжаться до конца текущего года и в течение 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
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