Аренда государственной земли: сколько денег получает бюджет — Finance.ua

Аренда государственной земли: сколько денег получает бюджет Сегодня 13:35

Аренда государственной земли: сколько денег получает бюджет

Осенью Государственный земельный банк начал предоставлять в субаренду землю, находящуюся в государственной собственности — на конкурентной основе через платформу Прозорро.Продажи. Это уже принесло государственным и местным бюджетам 224 млн грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»).

По его словам, аукционы проходили в течение 2 месяцев. За это время:

Были проведены 209 аукционов субаренды участков общей площадью 19 164 га.

Победители торгов взяли на себя обязательства по оплате более 660 млн грн (с учетом НДС).

С победителями аукционов было заключено 87 сделок.

Ими оказались фермерские хозяйства. А также малые и средние сельскохозяйственные предприятия.

«Благодаря высокой конкуренции (в среднем на участок претендует 11 участников торгов, а всего на них было подано 2107 заявок) конечная цена росла в среднем в 9 раз по сравнению со стартовой. Средняя стоимость субаренды 1 гектара земли увеличилась до 28,9 тыс. грн в год», — говорится в сообщении.

При этом отмечается: рекордной продажей стал участок на 3 968,9 гектаров в Кировоградской области. За него соперничали претенденты из пяти регионов, а цена выросла со стартовых 12,2 млн грн до 133 млн грн.

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