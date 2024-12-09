Аренда государственной земли: сколько денег получает бюджет — Finance.ua

Аренда государственной земли: сколько денег получает бюджет
Осенью Государственный земельный банк начал предоставлять в субаренду землю, находящуюся в государственной собственности — на конкурентной основе через платформу Прозорро.Продажи. Это уже принесло государственным и местным бюджетам 224 млн грн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»).
По его словам, аукционы проходили в течение 2 месяцев. За это время:
- Были проведены 209 аукционов субаренды участков общей площадью 19 164 га.
- Победители торгов взяли на себя обязательства по оплате более 660 млн грн (с учетом НДС).
- С победителями аукционов было заключено 87 сделок.
Ими оказались фермерские хозяйства. А также малые и средние сельскохозяйственные предприятия.
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«Благодаря высокой конкуренции (в среднем на участок претендует 11 участников торгов, а всего на них было подано 2107 заявок) конечная цена росла в среднем в 9 раз по сравнению со стартовой. Средняя стоимость субаренды 1 гектара земли увеличилась до 28,9 тыс. грн в год», — говорится в сообщении.
При этом отмечается: рекордной продажей стал участок на 3 968,9 гектаров в Кировоградской области. За него соперничали претенденты из пяти регионов, а цена выросла со стартовых 12,2 млн грн до 133 млн грн.
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