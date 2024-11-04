Средний агропромхолдинг в Украине возделывает в 14 раз больше земли, чем в ЕС (инфографика) — Finance.ua
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Средний агропромхолдинг в Украине возделывает в 14 раз больше земли, чем в ЕС (инфографика)

Аграрный рынок
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Средний агропромхолдинг в Украине возделывает в 14 раз больше земли, чем в ЕС (инфографика)
Средний агропромхолдинг в Украине возделывает в 14 раз больше земли, чем в ЕС (инфографика)
На агросектор в Украине приходится 10,6% ВВП, в то время как в 27 странах ЕС — 1,6%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования EU integration of Ukraine — assessing the challenges for agri-food public authorities эксперта по аграрной сфере Олега Нивьевского, проведенного по приглашению ИЭИ в совместном проекте с Институтом Европейской Политики (Берлин).
Также отмечается, что в украинском сельском хозяйстве занято 14,7% рабочей силы, в то время как в ЕС — 3,8%.
В то же время средняя агропромышленная компания в Украине владеет 514 га, что в 13,8 раза больше, чем 37 га в ЕС.
Средний агропромхолдинг в Украине возделывает в 14 раз больше земли, чем в ЕС (инфографика)
Напомним, 1 ноября прошли 9 аукционов по субаренде государственных земель с/х назначения в Кировоградской и Житомирской областях общей площадью 177,4 гектаров.
По результатам торгов, сумма стартовой цены — 339 тыс. гривен выросла в 10,4 раза и составила 3,5 миллиона гривен. В общей сложности получено 47 предложений от аграрных предприятий и фермерских хозяйств. В результате средняя стоимость гектара зафиксировалась на уровне 19 847 гривен.
Самый дорогой лот за сегодня — земельный участок на Житомирщине площадью 44,5 га. Его начальная ставка — 64 тысячи гривен, повысилась в 10,6 раз до 680 тысяч гривен.
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По материалам:
AgroPortal.ua
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