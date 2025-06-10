В ТОП-3 лидеров по экспорту органической продукции в ЕС вошла Украина — Finance.ua

В ТОП-3 лидеров по экспорту органической продукции в ЕС вошла Украина
В 2024 году по сравнению с предыдущим периодом объемы поставок органических товаров в страны Европейского Союза выросли на 17,4% и достигли 203,9 тысячи тонн.
Об этом рассказывает AgroWeek.
Украина существенно увеличила экспорт органической продукции на европейский рынок.
Благодаря росту объемов экспорта Украина заняла третье место среди 123 стран-экспортеров органической продукции в Европейский Союз.
По данным органа сертификации органического производства «Органик Стандарт», такой результат стал возможен благодаря упорной работе украинских аграриев, экспортеров и экспертов.
«Европейская Комиссия обнародовала отчет, и у нас есть повод для гордости: Украина заняла 3 место среди 123 стран по объемам поставки органической продукции в ЕС в 2024 году, — говорится в сообщении. — В 2024 году 203,9 тыс. тонн органики было экспортировано из Украины в страны Европейского Союза — это на 17,4% больше, чем в 2023 году».
Экспорт включает различные виды органической продукции: зерновые культуры, масла, ягоды и фрукты, а также другие товары, производимые в соответствии с международными стандартами органического производства.
Ранее писали, что прямые потери сельского хозяйства Украины в результате полномасштабного вторжения россии и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили $11,2 млрд.
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