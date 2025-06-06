Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов — Finance.ua
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Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов

Аграрный рынок
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Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов
Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов
Прямые потери сельского хозяйства Украины в результате полномасштабного вторжения россии и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили $11,2 млрд.
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Об этом свидетельствуют подсчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
  • От уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники на сумму $6,5 млрд (58%);
  • от разрушения и выведения из строя зернохранилищ — $1,9 млрд (17%);
  • вследствие хищения и потери факторов производства и готовой продукции — $1,9 млрд (17%);
  • от другого причиненного ущерба — $0,9 млрд (8%).
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Наибольшие потери приходятся на:

  • сельскохозяйственные тракторы — около 30 тыс. единиц;
  • комбайны — 2,5 тыс.;
  • сеялки — 11,0 тыс.;
  • плуги — 8,7 тыс.
Напомним, Минэкономики третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Такую компенсацию получат аграрии за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле.
Где получают выплаты? Компенсация будет выплачена через уполномоченные банки-участники программы. Среди крупнейших банков-партнеров по объему выплат:
  • ПриватБанк — 43,7 млн ​​грн;
  • Государственный ощадный банк Украины — 41,9 млн грн;
  • Райффайзен Банк — 19,8 млн грн.
В целом в программе принимают участие 34 банка.
  • первую в 2025 году выплату на 126,6 млн грн получили в марте (по заявкам, поданным в декабре 2024-го и январе 2025-го),
  • вторую выплату — 222,7 млн ​​грн получили в мае (за февраль-март).
По материалам:
Finance.ua
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