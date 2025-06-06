Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов — Finance.ua

Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов

Прямые потери сельского хозяйства Украины в результате полномасштабного вторжения россии и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили $11,2 млрд.

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Об этом свидетельствуют подсчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

От уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники на сумму $6,5 млрд (58%);

от разрушения и выведения из строя зернохранилищ — $1,9 млрд (17%);

вследствие хищения и потери факторов производства и готовой продукции — $1,9 млрд (17%);

от другого причиненного ущерба — $0,9 млрд (8%).

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Наибольшие потери приходятся на:

сельскохозяйственные тракторы — около 30 тыс. единиц;

комбайны — 2,5 тыс.;

сеялки — 11,0 тыс.;

плуги — 8,7 тыс.

Напомним, Минэкономики третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Такую компенсацию получат аграрии за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле.

Где получают выплаты? Компенсация будет выплачена через уполномоченные банки-участники программы. Среди крупнейших банков-партнеров по объему выплат:

ПриватБанк — 43,7 млн ​​грн;

Государственный ощадный банк Украины — 41,9 млн грн;

Райффайзен Банк — 19,8 млн грн.

В целом в программе принимают участие 34 банка

первую в 2025 году выплату на 126,6 млн грн получили в марте (по заявкам, поданным в декабре 2024-го и январе 2025-го),

вторую выплату — 222,7 млн ​​грн получили в мае (за февраль-март).

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