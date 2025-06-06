Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов — Finance.ua

Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов
Прямые потери сельского хозяйства Украины в результате полномасштабного вторжения россии и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили $11,2 млрд.
Читайте также
Об этом свидетельствуют подсчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
- От уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники на сумму $6,5 млрд (58%);
- от разрушения и выведения из строя зернохранилищ — $1,9 млрд (17%);
- вследствие хищения и потери факторов производства и готовой продукции — $1,9 млрд (17%);
- от другого причиненного ущерба — $0,9 млрд (8%).
Наибольшие потери приходятся на:
- сельскохозяйственные тракторы — около 30 тыс. единиц;
- комбайны — 2,5 тыс.;
- сеялки — 11,0 тыс.;
- плуги — 8,7 тыс.
Напомним, Минэкономики третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Такую компенсацию получат аграрии за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле.
Где получают выплаты? Компенсация будет выплачена через уполномоченные банки-участники программы. Среди крупнейших банков-партнеров по объему выплат:
- ПриватБанк — 43,7 млн грн;
- Государственный ощадный банк Украины — 41,9 млн грн;
- Райффайзен Банк — 19,8 млн грн.
В целом в программе принимают участие 34 банка.
- первую в 2025 году выплату на 126,6 млн грн получили в марте (по заявкам, поданным в декабре 2024-го и январе 2025-го),
- вторую выплату — 222,7 млн грн получили в мае (за февраль-март).
Поделиться новостью