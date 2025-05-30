рф планирует провести перепись сельскохозяйственных земель оккупированных территорий в Украине — Finance.ua
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рф планирует провести перепись сельскохозяйственных земель оккупированных территорий в Украине

Аграрный рынок
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рф планирует провести перепись сельскохозяйственных земель оккупированных территорий в Украине
рф планирует провести перепись сельскохозяйственных земель оккупированных территорий в Украине
В россии планируется провести перепись сельскохозяйственных земель на оккупированных территориях Украины. Соответствующий тендер обнародовали на сайте госзакупок рф.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
«В кадастр россии будут вноситься данные о землях по состоянию на 2002 г., то есть до внедрения в Украине земельной реформы. В россии подчеркивают, что использование более поздних данных „нежелательно“, ведь это юридически фиксирует частную собственность на землю гражданами Украины», — сказано в сообщении.
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Как отмечается, проводя эту инвентаризацию, россия преследует несколько целей:
  • она стремится включить оккупированные территории в административно-территориальную структуру рф, чтобы их «легализовать»;
  • оправдать расхищение украинского зерна, которое идет с начала полномасштабного вторжения.
«Таким образом, оккупационные власти создают дополнительный инструмент давления на оставшихся в оккупации граждан Украины, создавая для владельцев земли риск потери имущества в случае обнаруженной нелояльности. Любые действия оккупантов в отношении украинской земли и имущества граждан Украины — юридически ничтожны и не имеют никаких правовых последствий», — добавили в Центре.
По материалам:
Finance.ua
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