Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей — Finance.ua

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Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей

Аграрный рынок
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Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей
Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей
Учитывая высокие цены в прошлом сезоне, для украинских фермеров было бы естественно нарастить площади под овощами, однако в этом году не наблюдается существенного увеличения даже среди производителей, которые имели высокие прибыли.
«Хозяйства, которые в прошлые годы хорошо зарабатывали на овощах, в этом сезоне почти ничего не сажают и не сеют, ведь не уверены, смогут ли собрать урожай — людей нет. Рост площадей сдерживают и становящиеся все более непредсказуемыми погодные изменения. Но основной фактор — все же нехватка работников», — рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.
Впрочем, по его мнению, овощей в Украине будет достаточно. Даже если по какой-то культуре будет просадка, импорт компенсирует объемы. Также президент УПОА добавил, что уже три недели на рынок начали поступать тепличные овощи.
Прогнозы давать еще рано: ввиду холодного мая, сезон затягивается. Старт овощей с открытого грунта тоже откладывается.
По материалам:
AgroPortal.ua
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