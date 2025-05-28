Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей — Finance.ua

Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Нехватка работников сдерживает увеличение производства овощей

Учитывая высокие цены в прошлом сезоне, для украинских фермеров было бы естественно нарастить площади под овощами, однако в этом году не наблюдается существенного увеличения даже среди производителей, которые имели высокие прибыли.

«Хозяйства, которые в прошлые годы хорошо зарабатывали на овощах, в этом сезоне почти ничего не сажают и не сеют, ведь не уверены, смогут ли собрать урожай — людей нет. Рост площадей сдерживают и становящиеся все более непредсказуемыми погодные изменения. Но основной фактор — все же нехватка работников», — рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

Впрочем, по его мнению, овощей в Украине будет достаточно. Даже если по какой-то культуре будет просадка, импорт компенсирует объемы. Также президент УПОА добавил, что уже три недели на рынок начали поступать тепличные овощи.

Прогнозы давать еще рано: ввиду холодного мая, сезон затягивается. Старт овощей с открытого грунта тоже откладывается.

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