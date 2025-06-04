Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році — Finance.ua

Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році Сьогодні 19:26 — Аграрний ринок

Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році

Мінекономіки втретє затвердило розподіл коштів на компенсацію 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання. Таку компенсацію отримають аграрії за 1004 одиниці техніки та обладнання, придбаних у квітні.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Там поділилися результатами програми:

у квітні агровиробники подали 779 заявок на часткову компенсацію вартості більше тисячі одиниць української с/г техніки та обладнання на 546,3 млн грн без ПДВ.

За умовами програми держава компенсує агровиробникам 25% цієї суми — 136,6 млн гривень.

Від грудня, коли почався новий етап програми, компенсацію отримали більше 2 тисяч покупців, які придбали понад 3 тисячі одиниць техніки загальною вартістю 1,9 млрд (без ПДВ) та отримали за неї майже 486 млн грн компенсації.

Якщо брати до уваги результати за 2024 рік, то тоді за програмою компенсації аграрії придбали 5 311 одиниць техніки на понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

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Де отримують виплати? Компенсація буде виплачена через уповноважені банки-учасники програми. Серед найбільших банків-партнерів за обсягом виплат:

ПриватБанк — 43,7 млн грн;

Державний ощадний банк України — 41,9 млн грн;

Райффайзен Банк — 19,8 млн грн.

Загалом у програмі беруть участь 34 банки

Попередні виплати:

першу у 2025 році виплату на 126,6 млн грн отримали у березні (за заявками, поданими у грудні 2024-го та січні 2025-го),

другу виплату — 222,7 млн грн отримали у травні (за лютий-березень).

Нововведення

Зазначимо, що у квітні у програмі дещо змінилися правила для учасників — претендувати на компенсацію тепер можуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Також нагадаємо, що компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.

У Мінекономіки кажуть, що поступово розширюють цей Перелік. Наприклад, нещодавно до нього додали ще 8 нових виробників та 1 373 нових найменувань.

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