Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році — Finance.ua
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Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році

Аграрний ринок
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Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році
Компенсації за придбання української агротехніки: Мінекономіки затвердило третю виплату у 2025 році
Мінекономіки втретє затвердило розподіл коштів на компенсацію 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання. Таку компенсацію отримають аграрії за 1004 одиниці техніки та обладнання, придбаних у квітні.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Там поділилися результатами програми:
  • у квітні агровиробники подали 779 заявок на часткову компенсацію вартості більше тисячі одиниць української с/г техніки та обладнання на 546,3 млн грн без ПДВ.
  • За умовами програми держава компенсує агровиробникам 25% цієї суми — 136,6 млн гривень.
  • Від грудня, коли почався новий етап програми, компенсацію отримали більше 2 тисяч покупців, які придбали понад 3 тисячі одиниць техніки загальною вартістю 1,9 млрд (без ПДВ) та отримали за неї майже 486 млн грн компенсації.
  • Якщо брати до уваги результати за 2024 рік, то тоді за програмою компенсації аграрії придбали 5 311 одиниць техніки на понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.
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Де отримують виплати? Компенсація буде виплачена через уповноважені банки-учасники програми. Серед найбільших банків-партнерів за обсягом виплат:
  • ПриватБанк — 43,7 млн грн;
  • Державний ощадний банк України — 41,9 млн грн;
  • Райффайзен Банк — 19,8 млн грн.
Загалом у програмі беруть участь 34 банки.
Попередні виплати:
  • першу у 2025 році виплату на 126,6 млн грн отримали у березні (за заявками, поданими у грудні 2024-го та січні 2025-го),
  • другу виплату — 222,7 млн грн отримали у травні (за лютий-березень).

Нововведення

Зазначимо, що у квітні у програмі дещо змінилися правила для учасників — претендувати на компенсацію тепер можуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).
Також нагадаємо, що компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.
Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.
У Мінекономіки кажуть, що поступово розширюють цей Перелік. Наприклад, нещодавно до нього додали ще 8 нових виробників та 1 373 нових найменувань.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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