Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн — Finance.ua
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Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн

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Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн
Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн
В Україні почав діяти проєкт «Допомога прифронтовим домогосподарствам» для людей, які хочуть і можуть працювати на землі, але через війну втратили можливість заробляти на життя та вести господарство.
Про це йдеться у повідомленні громадської організації Southern Development Strategy. Проєкт реалізовується у партнерстві з World Food Programme.

Де діє програма:

  • у Великоолександрівській громаді Херсонської області,
  • Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області,
  • а також у Нивотрудівській, Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській і Вакулівській громадах Дніпропетровської області.
Проте фахівці радять уточнювати у команди проєкту перелік населених пунктів у громадах, які беруть участь у програмі.

Яку допомогу можна отримати

У Дніпропетровській обл.

Домогосподарства Дніпропетровщини, відібрані в межах програми, зможуть отримати один із двох варіантів допомоги:
  • або один із трьох наборів — теплиця, мотоблок чи система крапельного зрошення — залежно від потреб господарства,
  • або грошову допомогу в розмірі 29 тис. гривень для розвитку іншої форми агровиробництва.
Ці варіанти є рівноцінними за грошовим еквівалентом.
Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн

У Херсонській та Миколаївській обл.

У Херсонській та Миколаївській областях домогосподарства, що пройдуть відбір, отримають:
  • або один із трьох наборів для присадибного госп-ва: теплиця, мотоблок, крапельне зрошування;
  • або грошову допомогу 29 тисю грн для інших видів с/г виробництва (тваринництво, бджільництво, переробка продуктів тощо);
  • або здобуття нової професії з підтримкою подальшого працевлаштування (оплата освітніх послуг), стипендія від ВПП ООН.
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Підприємці у цих областях можуть отримати:
  • мікрогранти до 5 тис. доларів;
  • гранти до 20 тис. доларів;
  • обов’язкову участь у 3-денному навчальному таборі;
  • можливість менторського супроводу після отримання допомогу.
Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн
Також учасники проєкту отримають юридичні консультаціх з питань землі та власності, допомогу в отриманні держкомпенсації за пошкоджене або знищене житло чи розмінування с/г територів, а також кар’єрні консультаціх для перекваліфікації та працевлаштування.
Також фахівці наголошують, що проєкт має обмежений обсяг і не охоплює всі домогосподарства, тож реєстрація на участь у проєкті не гарантує отримання допомоги.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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