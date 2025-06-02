Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн — Finance.ua

Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн Сьогодні 11:38 — Особисті фінанси

Домогосподарства трьох областей можуть отримати допомогу на 29 тис. грн

В Україні почав діяти проєкт «Допомога прифронтовим домогосподарствам» для людей, які хочуть і можуть працювати на землі, але через війну втратили можливість заробляти на життя та вести господарство.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації Southern Development Strategy. Проєкт реалізовується у партнерстві з World Food Programme

Де діє програма:

у Великоолександрівській громаді Херсонської області,

Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області,

а також у Нивотрудівській, Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській і Вакулівській громадах Дніпропетровської області.

Проте фахівці радять уточнювати у команди проєкту перелік населених пунктів у громадах, які беруть участь у програмі.

Яку допомогу можна отримати

У Дніпропетровській обл.

Домогосподарства Дніпропетровщини, відібрані в межах програми, зможуть отримати один із двох варіантів допомоги:

або один із трьох наборів — теплиця, мотоблок чи система крапельного зрошення — залежно від потреб господарства,

або грошову допомогу в розмірі 29 тис. гривень для розвитку іншої форми агровиробництва.

Ці варіанти є рівноцінними за грошовим еквівалентом.

У Херсонській та Миколаївській обл.

У Херсонській та Миколаївській областях домогосподарства, що пройдуть відбір, отримають:

або один із трьох наборів для присадибного госп-ва: теплиця, мотоблок, крапельне зрошування;

або грошову допомогу 29 тисю грн для інших видів с/г виробництва (тваринництво, бджільництво, переробка продуктів тощо);

або здобуття нової професії з підтримкою подальшого працевлаштування (оплата освітніх послуг), стипендія від ВПП ООН.

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Підприємці у цих областях можуть отримати:

мікрогранти до 5 тис. доларів;

гранти до 20 тис. доларів;

обов’язкову участь у 3-денному навчальному таборі;

можливість менторського супроводу після отримання допомогу.

Також учасники проєкту отримають юридичні консультаціх з питань землі та власності, допомогу в отриманні держкомпенсації за пошкоджене або знищене житло чи розмінування с/г територів, а також кар’єрні консультаціх для перекваліфікації та працевлаштування.

Також фахівці наголошують, що проєкт має обмежений обсяг і не охоплює всі домогосподарства, тож реєстрація на участь у проєкті не гарантує отримання допомоги.

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