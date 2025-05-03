Скільки коштів виділили на розмінування сільгоспземель — Finance.ua

Скільки коштів виділили на розмінування сільгоспземель Сьогодні 07:08 — Аграрний ринок

Скільки коштів виділили на розмінування сільгоспземель

Від громадян уже надійшло 426 заявок на розмінування аграрних земель за державною програмою компенсацій.

Про це у телеефірі поінформував директор Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) Володимир Байда.

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Він зауважив, що було охоплено понад 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. До цього за три роки було розміновано усього 3 тисячі.

«Проведено уже 65 аукціонів, підписані договори за ними на загальну суму по програмі вже на 835 млн грн. Щодо звільненої (від мін — ред.) території — вже у цьому році більш як 1,5 тис. га звільнені», — розповів він.

За словами директора ЦГР, цьогоріч на програму було виділено 3 мільярди гривень.

«Аграрії набагато активніші у цьому році… Якщо торік з 85 операторів участь у торгах брали вісім, то зараз — уже близько 20», — відзначив Байда.

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Укрінформ За матеріалами:

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