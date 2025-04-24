Федоров: анонім задонатив $1 млн на розмінування України — Finance.ua

Федоров: анонім задонатив $1 млн на розмінування України Сьогодні 10:35 — Особисті фінанси

Федоров: анонім задонатив $1 млн на розмінування України

у 1 мільйон доларів на розмінування України через платформу Анонімний донор зробив внесокна розмінування України через платформу United24

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це не просто кошти, це надважливий внесок в очищення українських земель від смертоносних мін і снарядів. Пишаюсь кожним, хто долучається до зборів United24 та допомагає повертати деокуповані громади до життя», — наголосив він.

Зауважимо, фандрайзингова платформа United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%.

Довідка Finance.ua:

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

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