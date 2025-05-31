Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта

Аграрный рынок
11
Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта
Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта
Из-за заморозков в ряде стран уже наблюдается задержка в развитии овощей. В частности, сообщается о повреждениях урожая фруктов и зелени в Турции, а также в южных регионах Европы.
Об этом рассказал гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.
Читайте также
По его словам, проблемы с урожаем возникли и в Албании, откуда Украина импортировала зеленый чеснок. Все это может привести к осложнениям с поставкой импортной продукции и ростом цен.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

«Нет тепла, поэтому, например, зеленые овощи запаздывают в развитии. То есть мало того, что логистика импорта может быть усложнена, еще и погодные вопросы влияют», — сказал эксперт.

Каких продуктов коснется подорожание

Коваль подчеркнул, что фрукты в этом году точно будут дороже: По его словам, даже базовые продукты будут дорожать.
Читайте также
Эксперт добавил, что из-за невозможности поставок ржаной муки из беларуси и россии и ограниченных запасов в Польше, ожидается повышение цен на черный и пшенично-ржаной хлеб.
«Впрочем, это удорожание не может быть фантастическим, потому что нужно делать поправку на покупательную способность. Можно прогнозировать повышение цен в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом, но на отдельные товары — такие как ягоды и косточковые плоды — оно может быть и больше», — объяснил специалист.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems