Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта — Finance.ua

Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта Сегодня 18:08 — Аграрный рынок

Как повлияет холодная весна на стоимость продуктов: прогноз эксперта

Из-за заморозков в ряде стран уже наблюдается задержка в развитии овощей. В частности, сообщается о повреждениях урожая фруктов и зелени в Турции, а также в южных регионах Европы.

Об этом рассказал гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

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По его словам, проблемы с урожаем возникли и в Албании, откуда Украина импортировала зеленый чеснок. Все это может привести к осложнениям с поставкой импортной продукции и ростом цен.

«Нет тепла, поэтому, например, зеленые овощи запаздывают в развитии. То есть мало того, что логистика импорта может быть усложнена, еще и погодные вопросы влияют», — сказал эксперт.

Каких продуктов коснется подорожание

Коваль подчеркнул, что фрукты в этом году точно будут дороже: По его словам, даже базовые продукты будут дорожать.

Эксперт добавил, что из-за невозможности поставок ржаной муки из беларуси и россии и ограниченных запасов в Польше, ожидается повышение цен на черный и пшенично-ржаной хлеб.

«Впрочем, это удорожание не может быть фантастическим, потому что нужно делать поправку на покупательную способность. Можно прогнозировать повышение цен в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом, но на отдельные товары — такие как ягоды и косточковые плоды — оно может быть и больше», — объяснил специалист.

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