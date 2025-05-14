Стоимость борща за год выросла в два раза: что с ценами на продукты (инфографика) — Finance.ua
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Стоимость борща за год выросла в два раза: что с ценами на продукты (инфографика)

Личные финансы
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Стоимость борща за год выросла в два раза: что с ценами на продукты (инфографика)
Стоимость борща за год выросла в два раза: что с ценами на продукты (инфографика)
В мае 2025 года в Украине заметно подорожали свинина, лук, капуста, морковь и свекла. В то же время индекс борща, то есть стоимость его приготовления, за месяц вырос на 19%.
Об этом свидетельствует обновленный продуктовый мониторинг Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Как отмечают аналитики, для приготовления борща (на 3 литра воды) по традиционному рецепту понадобятся: 250 г капусты, 500 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовые ложки томатной пасты, 30 соль, перец и лавровый лист по вкусу.
Стоимость такого продуктового набора для приготовления борща составляет 222 грн. За год цена выросла на 52%.
Если добавить к борщу: два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 232 грн. против 195 грн в прошлом месяце.
Стоимость борща за год выросла в два раза: что с ценами на продукты (инфографика)

Как изменились цены

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован в категории овощей.
Лук репчатый подорожал почти вдвое (+82% в месяц) и сейчас стоит в среднем 29,9 грн/кг, что на 91% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что цена будет расти как минимум до июля, в зависимости от объемов импортных поставок.
Свекла прибавила в цене 60% за месяц и на 121% превышает прошлогодний показатель, стоит 46,9 грн/кг, капуста подорожала до 72,5 грн/кг — на 42% в месячном измерении, а годовой рост достиг рекордных 437%.
Морковь выросла в цене до 49,9 грн/кг — на 14% в месяц, что на 342% больше, чем в мае 2024 года. Основная причина удорожания свеклы, капусты и моркови — существенное сокращение предложения на фоне сезонного уменьшения запасов.
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В то же время старый картофель несколько подешевел - на 2% за месяц, до 34,4 грн/кг, под давлением молодого картофеля, который сейчас стоит 80−130 грн/кг. Ожидается, что с середины июня цена на молодой картофель будет снижаться за счет роста внутреннего предложения.
Также тенденцию роста цен демонстрирует и рынок мяса. Больше всего возросла стоимость ошейка — на +20% за месяц до 330 грн/кг. Ожидать снижения стоимости в ближайшее время не стоит, поскольку фиксируется сокращение внутреннего предложения, обусловленное уменьшением поголовья свиней на 11% по сравнению с прошлым годом и снижением убойной массы на 9% в первом квартале 2025 года.
Говядина подорожала на 6% за месяц, до 317 грн/кг, на фоне сокращения поголовья крупного рогатого скота и влияния цен на свинину. Куриное филе прибавило 5% за месяц и стоит 200 грн/кг, что на 29% больше, чем год назад. Куриные бедра за месяц подешевели на 4%, до 120 грн/кг, за год цена выросла на 8%.
Рынок молочной продукции в начале мая 2025 года остается стабильным с колебанием цен на полках супермаркетов в пределах 1−6% в зависимости от товара. Однако по сравнению с прошлым годом большинство молочных продуктов существенно подорожали.
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Также стабильные цены на бакалейные товары. Подсолнечное масло подорожало на 2% за месяц — до 76,7 грн за 850 мл, что на 30% больше, чем в прошлом году. Цена на рис (50,1 грн/кг) осталась неизменной по сравнению с апрелем и оказалась на 13% ниже, чем в мае 2024 года, что объясняется снижением мировых цен.

Какие продукты подешевели

Если говорить о снижении цен, то оно наблюдается среди яиц и салатных овощей.
Куриные яйца категории С1 подешевели на 5% за месяц — до 72,3 грн за десяток, хотя в годовом исчислении их стоимость остается на 50% выше. С наступлением тепла ожидается дальнейшее снижение цен.
Существенно подешевели огурцы — на 31% за месяц — до 53,5 грн/кг, что на 14% ниже, чем в прошлом году; помидоры — на 21%, до 99,5 грн/кг, что также на 7% меньше в годовом сравнении. Такая динамика объясняется увеличением внутреннего предложения тепличной продукции и стабильным уровнем импорта. Ожидается, что цены на огурцы могут снизиться еще на 5−10% в ближайшие недели.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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