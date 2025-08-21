Освобожденным из плена военным будут выплачивать 50 тыс. грн на лечение — Finance.ua
Освобожденным из плена военным будут выплачивать 50 тыс. грн на лечение

Личные финансы
17
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13627, который предусматривает государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении.
За документ проголосовали 270 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Как говорится в пояснительной записке:
  • военным, освобожденным из плена, имеющим травмы (ранения, контузии, увечья), предусмотрена выплата дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. грн во время лечения;
  • при этом у военнослужащих, освобожденных из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения, которые были получены в плену или обострились во время пребывания в плену — такой выплаты нет.

Что предлагают

Законопроектом предлагают установить военнослужащим, которые сразу после их освобождения из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, ежемесячную выплату дополнительного вознаграждения в размере 50 тыс. гривен на условиях и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.
Такую выплату планируют производить в течение первых 3 месяцев непрерывного стационарного лечения, после освобождения из плена.
Также напомним, что недавно Минздрав обновил список медицинских учреждений, обеспечивающих освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
