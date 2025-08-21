Освобожденным из плена военным будут выплачивать 50 тыс. грн на лечение — Finance.ua

Освобожденным из плена военным будут выплачивать 50 тыс. грн на лечение
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13627, который предусматривает государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении.
За документ проголосовали 270 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Как говорится в пояснительной записке:
- военным, освобожденным из плена, имеющим травмы (ранения, контузии, увечья), предусмотрена выплата дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. грн во время лечения;
- при этом у военнослужащих, освобожденных из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения, которые были получены в плену или обострились во время пребывания в плену — такой выплаты нет.
Что предлагают
Законопроектом предлагают установить военнослужащим, которые сразу после их освобождения из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, ежемесячную выплату дополнительного вознаграждения в размере 50 тыс. гривен на условиях и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.
Такую выплату планируют производить в течение первых 3 месяцев непрерывного стационарного лечения, после освобождения из плена.
Также напомним, что недавно Минздрав обновил список медицинских учреждений, обеспечивающих освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.
Поделиться новостью
Также по теме
Освобожденным из плена военным будут выплачивать 50 тыс. грн на лечение
Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу
Как военным и ветеранам получить выплаты ко Дню Независимости — разъяснение юристов
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле
Сколько зарабатывают самые прибыльные подразделения украинских IT-компаний — ТОП-10 (инфографика)
Кому в Польше будут платить зарплаты больше