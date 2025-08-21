Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле

Недвижимость
59
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле
Стоимость квартир на киевском вторичном рынке существенно зависит от года постройки дома. Сталинки, панельки и хрущевки показывают совершенно разную цену за квадратный метр. Рассказываем, как отличаются ценники на квадратные метры жилья в Киеве, в зависимости от года застройки (данные за август 2025 года).
По данным ЛУН, в столице средняя стоимость «квадрата» жилья в категории однушек распределилась следующим образом:
  • дороже всего — в дореволюционных домах (до 1918 года) — $2220;
  • сталинки (1918−1956) — $1970;
  • хрущевки (1956−1969) — $1360:
  • панельки (1969−1991) — $1390;
  • спецпроекты (1991−2010) — $1500;
  • новостройки (после 2010) — $1660.
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле

Сколько стоят квартиры в Киеве

Специалисты проанализировали цены на жилье, если учесть стоимость не квадратного метра, а всей квартиры.
В сегменте однокомнатных квартир самыми дорогими, уже традиционно, оказалось жилье в дореволюционных зданиях — здесь в среднем просят $111 тыс.
Читайте также
Также в тройку самых дорогих вошли сталинки ($80 тыс.) и новостройки ($72 тыс.) за объект.
Самые дешевые «однушки» можно приобрести в хрущевках ($43 тыс.) и панельных домах ($45 тыс.).
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле
В сегменте двухкомнатного жилья ситуация немного отличается.
Самые высокие ценники все еще на квартиры в дореволюционных домах, возведенных до 1918 года — в среднем $155 тыс.
На втором месте новостройки с ценником $120 тыс.
Далее с незначительной разницей разместились сталинки и категория «спецпроектов», построенных в период 1991—2010 годов — здесь в среднем за двухкомнатную квартиру просят $100−103 тыс.
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле
Чтобы приобрести двухкомнатное жилье в панельком доме, придется отдать $65 тыс., а в хрущевке — $52 тыс.
Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле
Средние цены на трехкомнатные квартиры в зависимости от года застройки растут следующим образом:
  • хрущевки — $70 тыс.;
  • панельки — $77 тыс.;
  • спецпроекты — $125 тыс.;
  • сталинки — $149 тыс.;
  • новостройки — $215 тыс.;
  • дореволюционные — $215 тыс.
Напомним, средние цены на квартиры на вторичке растут почти по всей Украине, причем заметнее всего — в восточных регионах. В то же время, жилье постепенно становится доступнее: соотношение стоимости квартир к уровню средней зарплаты снижается.
А вот средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы за первое полугодие 2025 года почти не изменилась — она колеблется с 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн в июле.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems