Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле — Finance.ua

Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле

Сталинка, панелька или хрущевка: какие квартиры в Киеве стоят дешевле

Стоимость квартир на киевском вторичном рынке существенно зависит от года постройки дома. Сталинки, панельки и хрущевки показывают совершенно разную цену за квадратный метр. Рассказываем, как отличаются ценники на квадратные метры жилья в Киеве, в зависимости от года застройки (данные за август 2025 года).

стоимость «квадрата» жилья в категории однушек распределилась следующим образом: По данным ЛУН , в столице средняяраспределилась следующим образом:

дороже всего — в дореволюционных домах (до 1918 года) — $2220;

сталинки (1918−1956) — $1970;

хрущевки (1956−1969) — $1360:

панельки (1969−1991) — $1390;

спецпроекты (1991−2010) — $1500;

новостройки (после 2010) — $1660.

Сколько стоят квартиры в Киеве

Специалисты проанализировали цены на жилье, если учесть стоимость не квадратного метра, а всей квартиры.

В сегменте однокомнатных квартир самыми дорогими, уже традиционно, оказалось жилье в дореволюционных зданиях — здесь в среднем просят $111 тыс.

Также в тройку самых дорогих вошли сталинки ($80 тыс.) и новостройки ($72 тыс.) за объект.

Самые дешевые «однушки» можно приобрести в хрущевках ($43 тыс.) и панельных домах ($45 тыс.).

В сегменте двухкомнатного жилья ситуация немного отличается.

Самые высокие ценники все еще на квартиры в дореволюционных домах, возведенных до 1918 года — в среднем $155 тыс.

На втором месте новостройки с ценником $120 тыс.

Далее с незначительной разницей разместились сталинки и категория «спецпроектов», построенных в период 1991—2010 годов — здесь в среднем за двухкомнатную квартиру просят $100−103 тыс.

Чтобы приобрести двухкомнатное жилье в панельком доме, придется отдать $65 тыс., а в хрущевке — $52 тыс.

Средние цены на трехкомнатные квартиры в зависимости от года застройки растут следующим образом:

хрущевки — $70 тыс.;

панельки — $77 тыс.;

спецпроекты — $125 тыс.;

сталинки — $149 тыс.;

новостройки — $215 тыс.;

дореволюционные — $215 тыс.

Напомним, средние цены на квартиры на вторичке растут почти по всей Украине, причем заметнее всего — в восточных регионах. В то же время, жилье постепенно становится доступнее: соотношение стоимости квартир к уровню средней зарплаты снижается.

А вот средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы за первое полугодие 2025 года почти не изменилась — она колеблется с 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн в июле.

