Сколько зарабатывают самые прибыльные подразделения украинских IT-компаний — ТОП-10 (инфографика)
За первое полугодие 2025 года ТОП крупнейших украинских IT-компаний достигли более половины своей выручки, которая была в 2024 году. А чистая прибыль этих компаний кое-где уже превысила прошлогодние показатели.
Следует отметить, что все эти компании входят в рейтинг ТОП-50 крупнейших IT компаний Украины.
Какие юрлица показали наибольший рост и как изменялись выручка, доходы и налоги компаний за последние три года.
В 2024 году сохранялась такая же динамика — наибольший прирост выручки показала тогда «ХАЙЛОАД СОЛЮШНС», тогда как «ФИНТЕХ БЕНД» показала наибольший отрицательный прирост.
Читайте также
Как менялась чистая прибыль ООО
По состоянию на первое полугодие 2025 года перечень 10 юрлиц IT-компаний с самой большой чистой прибылью выглядит так:
Напомним, в 2024 году 31 IT-компания в Украине наняла почти 3 тысячи начинающих. Чаще всего начинающих нанимают на должности в Support и Software Engineering.
Среди компаний, которые чаще всего нанимали начинающих, лидируют:
- Genesis — 781 новый сотрудник;
- ЕРАМ Украина — 480;
- SoftServe — 327;
- Netpeak Group — 273;
- GlobalLogic — 197;
- ZONE3000 — 168;
- Ajax Systems — 163.
Куда нанимают чаще всего
Чаще всего начинающих нанимают на должности в техническую поддержку (Support) и инженерию программного обеспечения (Software Engineering).
Справка Finance.ua:
- Приватбанк стал лидером среди украинских банков по количеству технических специалистов в IT-командах. Всего в 15 банках, вошедших в рейтинг, работает 73 572 сотрудника, из них 8 418 заняты в IT-отделах.
- В ТОП-5 банков по количеству IT-специалистов вошли также Райффайзен Банк, ПУМБ, Ощадбанк и Sense Bank.
🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Жмите ▶️ на изображении в новости и узнавайте все самое важное еще быстрее!
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько зарабатывают самые прибыльные подразделения украинских IT-компаний — ТОП-10 (инфографика)
Кому в Польше будут платить зарплаты больше
Цены на кофе арабика подскочили до двухмесячного максимума
«э-Консул»: онлайн-система официально заработала во всех заграничных посольствах
В Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу
Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: условия, размер и порядок оформления