Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков — Finance.ua

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Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков

Личные финансы
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Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков
Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков, Фото: freepik
В 2024 году 31 IT-компания в Украине наняла почти 3 тысячи начинающих. Чаще всего начинающих нанимают на должности в Support и Software Engineering.
Об этом говорится в исследовании издания DOU.
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Согласно опубликованным данным, было зафиксировано 2970 наймов «джунов» (специалистов с опытом меньше года или без опыта вовсе).

Статистика найма «джунов»

В 2023 году количество наемных начинающих составило 2920 человек, что показывает похожую динамику.
В 2022 году этот показатель был выше на тысячу, но тогда в исследовании участвовало больше компаний.
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Среди компаний, которые чаще всего нанимали начинающих, лидируют:
  • Genesis — 781 новый сотрудник;
  • ЕРАМ Украина — 480;
  • SoftServe — 327;
  • Netpeak Group — 273;
  • GlobalLogic — 197;
  • ZONE3000 — 168;
  • Ajax Systems — 163.

Популярные позиции для начинающих

Чаще всего начинающих нанимают на должности в техническую поддержку (Support) и инженерии программного обеспечения (Software Engineering).
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Также наблюдается положительная динамика найма в категориях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.
Наем в категории SEO и Project Manager снизился, а количество вакансий для сейлзов осталось на уровне прошлого года.
Напомним, у 27% украинских айтишников имеются дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство.
Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.
По материалам:
Dou
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