Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков — Finance.ua

Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков Сегодня 09:18 — Личные финансы

Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков, Фото: freepik

В 2024 году 31 IT-компания в Украине наняла почти 3 тысячи начинающих. Чаще всего начинающих нанимают на должности в Support и Software Engineering.

Об этом говорится в исследовании издания DOU.

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Согласно опубликованным данным, было зафиксировано 2970 наймов «джунов» (специалистов с опытом меньше года или без опыта вовсе).

Статистика найма «джунов»

В 2023 году количество наемных начинающих составило 2920 человек, что показывает похожую динамику.

В 2022 году этот показатель был выше на тысячу, но тогда в исследовании участвовало больше компаний.

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Среди компаний, которые чаще всего нанимали начинающих, лидируют:

Genesis — 781 новый сотрудник;

ЕРАМ Украина — 480;

SoftServe — 327;

Netpeak Group — 273;

GlobalLogic — 197;

ZONE3000 — 168;

Ajax Systems — 163.

Популярные позиции для начинающих

Чаще всего начинающих нанимают на должности в техническую поддержку (Support) и инженерии программного обеспечения (Software Engineering).

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Также наблюдается положительная динамика найма в категориях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.

Наем в категории SEO и Project Manager снизился, а количество вакансий для сейлзов осталось на уровне прошлого года.

Напомним, у 27% украинских айтишников имеются дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство.

Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.

Dou По материалам:

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