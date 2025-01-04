Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков — Finance.ua

Какие IT-компании в Украине чаще всего нанимают новичков
В 2024 году 31 IT-компания в Украине наняла почти 3 тысячи начинающих. Чаще всего начинающих нанимают на должности в Support и Software Engineering.
Об этом говорится в исследовании издания DOU.
Согласно опубликованным данным, было зафиксировано 2970 наймов «джунов» (специалистов с опытом меньше года или без опыта вовсе).
Статистика найма «джунов»
В 2023 году количество наемных начинающих составило 2920 человек, что показывает похожую динамику.
В 2022 году этот показатель был выше на тысячу, но тогда в исследовании участвовало больше компаний.
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Среди компаний, которые чаще всего нанимали начинающих, лидируют:
- Genesis — 781 новый сотрудник;
- ЕРАМ Украина — 480;
- SoftServe — 327;
- Netpeak Group — 273;
- GlobalLogic — 197;
- ZONE3000 — 168;
- Ajax Systems — 163.
Популярные позиции для начинающих
Чаще всего начинающих нанимают на должности в техническую поддержку (Support) и инженерии программного обеспечения (Software Engineering).
Также наблюдается положительная динамика найма в категориях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.
Наем в категории SEO и Project Manager снизился, а количество вакансий для сейлзов осталось на уровне прошлого года.
Напомним, у 27% украинских айтишников имеются дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство.
Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.
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