Ошибочная оплата платежей ФЛП: где можно узнать — Finance.ua

Ошибочная оплата платежей ФЛП: где можно узнать

Личные финансы
13
Ошибочная оплата платежей ФЛП: где можно узнать
Ошибочная оплата платежей ФЛП: где можно узнать
Налогоплательщики — пользователи Электронного кабинета, имеют возможность получать в разделе Входящие/исходящие документы/Входящие/ Сообщения электронное информационное сообщение об ошибочной уплате платежей и мгновенно осуществлять направление в территориальный орган ГНС, в котором учитываются такие суммы, заявление о перечислении средств в электронном формате.
Об этом напоминает ГУ ГНС в Винницкой области.
В информационном сообщении об ошибочной оплате платежей по форме J/F14900 указываются реквизиты платежной инструкции, а именно код территориального органа ГНС, код территориального общества, код и название платежа, дата, номер и сумма платежной инструкции, бюджетный или небюджетный счет BAN.
Должностные лица, являющиеся руководителями предприятий, учреждений, организаций или самозанятыми лицами или физическими лицами — налогоплательщиками, также имеют возможность получать дополнительное такое сообщение путем присоединения к сервису ГНС «InfoТАХ».
Напомним, что поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличилось на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд. грн. превышает прошлогоднюю. Об этом рассказала и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
На протяжении нескольких месяцев лидера мипо оплате остаются:
  • Киев — 68,2 млрд грн,
  • Днепропетровская область — 28,9 млрд грн,
  • Львовская область — 19,8 млрд грн,
  • Киевская область — 17,5 млрд гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Налоги
