Валютный надзор: как избежать рисков и пени (советы ГНС) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Валютный надзор: как избежать рисков и пени (советы ГНС)

Личные финансы
19
Валютный надзор: как избежать рисков и пени (советы ГНС)
Валютный надзор: как избежать рисков и пени (советы ГНС)
Государственная налоговая служба Украины обращает внимание предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, на необходимость соблюдения правил валютного законодательства.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
Читайте также
Если компания осуществляет:
  • экспорт — валютная выручка должна быть засчитана на счет в украинском банке в срок, установленный Национальным банком Украины;
  • импорт — товары (работы, сервисы) обязаны быть своевременно получены.
За нарушение сроков расчетов начисляется пеня в размере 0,3% суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% задолженности.
Читайте также
Используйте законодательные механизмы защиты для бизнеса:
  • своевременно и в полном объеме предоставляйте документы о проведенных внешнеэкономических операциях в уполномоченные банковские учреждения;
  • получите заключение Минэкономики о продлении срока расчетов;
  • обращайтесь в суд (арбитраж) с иском о взыскании задолженности с нерезидента;
  • удостоверяйте наличие форс-мажорных обстоятельств, которые исключили возможность своевременно завершить расчеты в соответствующих уполномоченных органах.
Место для вашей рекламы
Напомним, поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличилось на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю. Об этом рассказала и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
На протяжении нескольких месяцев лидерами по оплате остаются:
  • Киев — 68,2 млрд грн,
  • Днепропетровская область — 28,9 млрд грн,
  • Львовская область — 19,8 млрд грн,
  • Киевская область — 17,5 млрд гривен.
Граждане могут получить налоговую скидку по расходам на благотворительность, понесенным в 2024 году. Налоговики отмечают, что для получения скидки физическим лицам-плательщикам НДФЛ необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах и документах, подтверждающих понесенные расходы за прошлый год, не позднее 31 декабря 2025 года.

Что меняется для ФЛП в 2025 году

По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems