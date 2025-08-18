Валютный надзор: как избежать рисков и пени (советы ГНС) — Finance.ua

Валютный надзор: как избежать рисков и пени (советы ГНС)
Государственная налоговая служба Украины обращает внимание предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, на необходимость соблюдения правил валютного законодательства.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
Если компания осуществляет:
- экспорт — валютная выручка должна быть засчитана на счет в украинском банке в срок, установленный Национальным банком Украины;
- импорт — товары (работы, сервисы) обязаны быть своевременно получены.
За нарушение сроков расчетов начисляется пеня в размере 0,3% суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% задолженности.
Используйте законодательные механизмы защиты для бизнеса:
- своевременно и в полном объеме предоставляйте документы о проведенных внешнеэкономических операциях в уполномоченные банковские учреждения;
- получите заключение Минэкономики о продлении срока расчетов;
- обращайтесь в суд (арбитраж) с иском о взыскании задолженности с нерезидента;
- удостоверяйте наличие форс-мажорных обстоятельств, которые исключили возможность своевременно завершить расчеты в соответствующих уполномоченных органах.
Напомним, поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличилось на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю. Об этом рассказала и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
На протяжении нескольких месяцев лидерами по оплате остаются:
- Киев — 68,2 млрд грн,
- Днепропетровская область — 28,9 млрд грн,
- Львовская область — 19,8 млрд грн,
- Киевская область — 17,5 млрд гривен.
Граждане могут получить налоговую скидку по расходам на благотворительность, понесенным в 2024 году. Налоговики отмечают, что для получения скидки физическим лицам-плательщикам НДФЛ необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах и документах, подтверждающих понесенные расходы за прошлый год, не позднее 31 декабря 2025 года.
Что меняется для ФЛП в 2025 году
