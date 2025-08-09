ГНС обновила критерии рисковости налогоплательщиков — Finance.ua

ГНС обновила критерии рисковости налогоплательщиков Сегодня 20:45 — Казна и Политика

ГНС обновила критерии рисковости налогоплательщиков

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обновила ключевые подходы к оценке рисковости налогоплательщиков и усилила контроль за исполнением решений судов.

Об этом пишет Счетная палата.

Отмечается, что ГНС учла замечания Счетной палаты после аудита эффективности процедуры обжалования решений налоговой.

Аудит выявил существенную разницу в эффективности обжалования налоговых решений. За период с 2021 года по первое полугодие 2024-го:

в судах налогоплательщики выиграли 75% дел на сумму 127,5 млрд грн;

в административном порядке всего 27% дел на 34,5 млрд грн.

За этот период налоговая служба остановила регистрацию около 8 млн налоговых накладных/расчетов корректировки (НН/РК) на сумму 144 млрд грн НДС. При этом более 23% из них через определение плательщика как рискового.

Аудит выявил, что существующие критерии рисковости слишком общие, что создает пространство для субъективных решений со стороны региональных комиссий. Как следствие, суды отменяли часть решений из-за недостаточной аргументации.

После рекомендаций Счетной палаты ГНС:

обновила Регламент взаимодействия между центральным и региональными подразделениями;

модернизировала справочник кодов налоговой информации, используемых для оценки рисковости плательщика;

усовершенствовала механизм исполнения судебных решений, обязывающих регистрировать НН/РК;

утвердила миссию и Стратегический план на 2025−2030 годы, где предусмотрено улучшение сопровождения судебных процессов и процедуры обжалования;

в паспорт бюджетной программы на 2025 год включены результативные показатели качества решений, вынесенных территориальными органами.

По состоянию на август 2025 года ГНС выполнила 7 из 10 рекомендаций аудиторов. Еще три — находятся в процессе реализации.

