Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей — Finance.ua

Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей
Все физические лица — резиденты Украины обязаны подавать декларацию о доходах, полученных как в Украине, так и за ее пределами.
Доходы из-за границы также облагаются налогом в Украине. К ним относятся любые поступления, полученные человеком за пределами таможенной территории Украины или на неподконтрольных территориях — независимо от вида деятельности, через которую получен доход.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе.
Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей
Такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18%, а также военным сбором:
- по ставке 1,5% — при получении до 31.12.2024 включительно,
- по ставке 5% — начисленные (выплаченные) с 01.01.2025.
При получении иностранного дохода в валюте сумма такого дохода подлежит перерасчету в гривну по курсу НБУ на дату начисления (получения).
Как задекларировать иностранные доходы
Физические лица, получившие иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным.
Подать декларацию, находясь за границей, можно:
— по почте — с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до предельного срока подачи;
— в электронной форме — через электронный кабинет налогоплательщика при наличии электронного ключа.
Уплатить сумму налогового обязательства, определенную в декларации, необходимо до 1 августа года, следующего за отчетным.
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Зачисление налогов, уплаченных за границей
В налоговой также напомнили, что суммы налогов, уплаченных за пределами Украины, можно зачесть при расчете налоговых обязательств в Украине.
Для этого следует предоставить справку от налогового органа иностранного государства с указанием суммы уплаченного налога, налоговой базы и/или объекта налогообложения. Такая справка должна быть легализована, если иное не предусмотрено международными договорами.
В случае отсутствия соответствующих документов плательщик имеет право обратиться в налоговый орган по месту своего налогового адреса с заявлением о переносе срока подачи декларации — до 31 декабря года, следующего за отчетным.
При этом сумма налога, уплаченного за границей, засчитывается в пределах суммы, которую лицо должно уплатить в Украине. То есть зачисление не может превышать украинское налоговое обязательство.
Облагается ли зарубежная помощь
Отдельно в налоговой отмечают, что не подлежит налогообложению помощь, полученная из иностранных источников в связи с военной агрессией россии, при условии, что лицо находится под временной защитой за границей.
К таким доходам относится помощь от:
- иностранных государств и их государственных фондов;
- компаний и организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.
Эти суммы не включаются в общий налогооблагаемый доход до момента отмены военного положения.
Если плательщик получал исключительно такую помощь, подавать налоговую декларацию не нужно.
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