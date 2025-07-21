Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей — Finance.ua

Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей Сегодня 09:10 — Личные финансы

Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей

Все физические лица — резиденты Украины обязаны подавать декларацию о доходах, полученных как в Украине, так и за ее пределами.

Доходы из-за границы также облагаются налогом в Украине. К ним относятся любые поступления, полученные человеком за пределами таможенной территории Украины или на неподконтрольных территориях — независимо от вида деятельности, через которую получен доход.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе.

Сколько налогов нужно уплатить за доходы, полученные за границей

Такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18%, а также военным сбором:

по ставке 1,5% — при получении до 31.12.2024 включительно,

— при получении до 31.12.2024 включительно, по ставке 5% — начисленные (выплаченные) с 01.01.2025.

При получении иностранного дохода в валюте сумма такого дохода подлежит перерасчету в гривну по курсу НБУ на дату начисления (получения).

Как задекларировать иностранные доходы

Физические лица, получившие иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным.

Подать декларацию, находясь за границей, можно:

— по почте — с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до предельного срока подачи;

— в электронной форме — через электронный кабинет налогоплательщика при наличии электронного ключа.

Уплатить сумму налогового обязательства, определенную в декларации, необходимо до 1 августа года, следующего за отчетным.

Зачисление налогов, уплаченных за границей

В налоговой также напомнили, что суммы налогов, уплаченных за пределами Украины, можно зачесть при расчете налоговых обязательств в Украине.

Для этого следует предоставить справку от налогового органа иностранного государства с указанием суммы уплаченного налога, налоговой базы и/или объекта налогообложения. Такая справка должна быть легализована, если иное не предусмотрено международными договорами.

В случае отсутствия соответствующих документов плательщик имеет право обратиться в налоговый орган по месту своего налогового адреса с заявлением о переносе срока подачи декларации — до 31 декабря года, следующего за отчетным.

При этом сумма налога, уплаченного за границей, засчитывается в пределах суммы, которую лицо должно уплатить в Украине. То есть зачисление не может превышать украинское налоговое обязательство.

Облагается ли зарубежная помощь

Отдельно в налоговой отмечают, что не подлежит налогообложению помощь, полученная из иностранных источников в связи с военной агрессией россии, при условии, что лицо находится под временной защитой за границей.

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К таким доходам относится помощь от:

иностранных государств и их государственных фондов;

компаний и организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.

Эти суммы не включаются в общий налогооблагаемый доход до момента отмены военного положения.

Если плательщик получал исключительно такую помощь, подавать налоговую декларацию не нужно.

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