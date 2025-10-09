Правительство определило план, как страна будет обеспечивать теплом и светом этой зимой — подробности
Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Министерством энергетики Украины план мероприятий по обеспечению устойчивого прохождения по регионам Украины осенне-зимнего периода 2025/26 года.
Об этом пишет Минэнерго.
«Наша цель — систематизировать уже существующие инициативы и решения — Правительства, Антикризисного энергетического штаба, профильных штабов — и создать единый понятный всем ведомствам механизм реагирования. В условиях усиленных обстрелов россии должны обеспечить слаженную координацию между центральными и местными органами власти, военными структурами и энергетическими компаниями и выработать единый алгоритм действий для предотвращения блэкаутов и быстрого выхода из них», — написала на своей странице в социальной сети Фейсбук Министр энергетики Украины.
Ключевые мероприятия Плана
- Инженерная защита и ПВО энергообъектов, предусматривающая координацию всех ответственных органов для обеспечения реального прикрытия критической энергетической инфраструктуры.
- Создание хаба резервного оборудования — то есть формирование централизованного запаса для оперативного восстановления энергоснабжения.
- Создание региональных антикризисных штабов на местах для оперативной оценки последствий обстрелов и координации восстановительных работ.
- Поддержка прифронтовых регионов — обеспечение топливом, генераторами и средствами спутниковой связи для готовности к чрезвычайным ситуациям.
- Усиление коммуникационной инфраструктуры — обеспечение стабильной работы мобильной и спутниковой связи даже при возможных обесточиваниях.
Разработанная дорожная карта действий позволит повысить устойчивость объектов топливно-энергетического комплекса к возможным атакам, сократить время восстановления электро- и теплоснабжения, обеспечить эффективное взаимодействие между всеми структурами и рациональное использование резервов оборудования.
