Правительство определило план, как страна будет обеспечивать теплом и светом этой зимой — подробности Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Правительство определило план, как страна будет обеспечивать теплом и светом этой зимой — подробности

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Министерством энергетики Украины план мероприятий по обеспечению устойчивого прохождения по регионам Украины осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Об этом пишет Минэнерго.

«Наша цель — систематизировать уже существующие инициативы и решения — Правительства, Антикризисного энергетического штаба, профильных штабов — и создать единый понятный всем ведомствам механизм реагирования. В условиях усиленных обстрелов россии должны обеспечить слаженную координацию между центральными и местными органами власти, военными структурами и энергетическими компаниями и выработать единый алгоритм действий для предотвращения блэкаутов и быстрого выхода из них», — написала на своей странице в социальной сети Фейсбук Министр энергетики Украины.

Ключевые мероприятия Плана

Инженерная защита и ПВО энергообъектов, предусматривающая координацию всех ответственных органов для обеспечения реального прикрытия критической энергетической инфраструктуры.

Создание хаба резервного оборудования — то есть формирование централизованного запаса для оперативного восстановления энергоснабжения.

Создание региональных антикризисных штабов на местах для оперативной оценки последствий обстрелов и координации восстановительных работ.

Поддержка прифронтовых регионов — обеспечение топливом, генераторами и средствами спутниковой связи для готовности к чрезвычайным ситуациям.

Усиление коммуникационной инфраструктуры — обеспечение стабильной работы мобильной и спутниковой связи даже при возможных обесточиваниях.

Разработанная дорожная карта действий позволит повысить устойчивость объектов топливно-энергетического комплекса к возможным атакам, сократить время восстановления электро- и теплоснабжения, обеспечить эффективное взаимодействие между всеми структурами и рациональное использование резервов оборудования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.