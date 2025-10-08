Когда пенсионерам проводят перерасчет пенсии Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Когда пенсионерам проводят перерасчет пенсии

Пенсионеры в Украине могут обратиться в Пенсионный фонд с просьбой о перерасчете пенсии, если для этого существуют определенные законодательством основания.

Об этом рассказывает AgroReview

Наиболее распространенные среди них такие случаи:

Увеличение заработной платы после первоначального назначения пенсии. В такой ситуации пенсионер может инициировать перерасчет каждые два года.

после первоначального назначения пенсии. В такой ситуации пенсионер может инициировать перерасчет каждые два года. Рост страхового стажа. Если гражданин продолжал работать после выхода на пенсию и получил дополнительный стаж, ему сразу пересматривают размер пенсии.

Если гражданин продолжал работать после выхода на пенсию и получил дополнительный стаж, ему сразу пересматривают размер пенсии. Повышение прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров перерасчет осуществляется автоматически. В случае трудоустроенных пенсионеров такой перерасчет производится после завершения трудовой деятельности.

Для неработающих пенсионеров перерасчет осуществляется автоматически. В случае трудоустроенных пенсионеров такой перерасчет производится после завершения трудовой деятельности. Обновление информации о доходе или трудовом стаже. Если пенсионер предоставляет новые документы, а также при установлении дополнительных надбавок (например, за почетное звание или для военнослужащих) или при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца, также возможен перерасчет выплат.

Индексация пенсий

В Украине следующая индексация пенсий назначена на 1 марта 2026 года. Для обеспечения пенсионных выплат в государственном бюджете предусмотрено 1 триллион 27 миллиардов гривен. Это позволит своевременно производить выплаты и компенсировать часть влияния инфляции на пенсионеров.

Читайте также Украинцам вернут недоплаченные пенсии: сколько задолжало государство

введении единого подхода для всех видов государственной поддержки. Напомним, в Украине по которым рассчитывают средний доход семьи для назначения социального пособия, субсидий и льгот. Речь идет о

Нынешняя система расчета дохода семьи испытывает несколько проблем. Во-первых, для разных видов пособия действуют разные правила, что усложняет получение поддержки. Во-вторых, система не учитывает важные изменения в жизни людей, например потеря работы, выход на пенсию, статус студента или возвращение из-за границы. Также государство иногда считает доход, которого у человека фактически нет.

Ранее говорилось , что сотням тысяч пенсионеров в течение многих лет недоплачивали пенсии. Общая задолженность перед ними составила 85 млрд грн. Кабинет Министров принял решение о поэтапном возврате этих средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.