Когда пенсионерам проводят перерасчет пенсии

Казна и Политика
Пенсионеры в Украине могут обратиться в Пенсионный фонд с просьбой о перерасчете пенсии, если для этого существуют определенные законодательством основания.
Об этом рассказывает AgroReview.
Наиболее распространенные среди них такие случаи:
  • Увеличение заработной платы после первоначального назначения пенсии. В такой ситуации пенсионер может инициировать перерасчет каждые два года.
  • Рост страхового стажа. Если гражданин продолжал работать после выхода на пенсию и получил дополнительный стаж, ему сразу пересматривают размер пенсии.
  • Повышение прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров перерасчет осуществляется автоматически. В случае трудоустроенных пенсионеров такой перерасчет производится после завершения трудовой деятельности.
  • Обновление информации о доходе или трудовом стаже. Если пенсионер предоставляет новые документы, а также при установлении дополнительных надбавок (например, за почетное звание или для военнослужащих) или при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца, также возможен перерасчет выплат.

Индексация пенсий

В Украине следующая индексация пенсий назначена на 1 марта 2026 года. Для обеспечения пенсионных выплат в государственном бюджете предусмотрено 1 триллион 27 миллиардов гривен. Это позволит своевременно производить выплаты и компенсировать часть влияния инфляции на пенсионеров.
Напомним, в Украине по которым рассчитывают средний доход семьи для назначения социального пособия, субсидий и льгот. Речь идет о введении единого подхода для всех видов государственной поддержки.
Нынешняя система расчета дохода семьи испытывает несколько проблем. Во-первых, для разных видов пособия действуют разные правила, что усложняет получение поддержки. Во-вторых, система не учитывает важные изменения в жизни людей, например потеря работы, выход на пенсию, статус студента или возвращение из-за границы. Также государство иногда считает доход, которого у человека фактически нет.
Ранее говорилось, что сотням тысяч пенсионеров в течение многих лет недоплачивали пенсии. Общая задолженность перед ними составила 85 млрд грн. Кабинет Министров принял решение о поэтапном возврате этих средств.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
