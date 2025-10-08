Пострадавшим от непогоды в Одессе выделят 126 млн гривен
В Одессе выделят 126,3 миллиона гривен на помощь людям, пострадавшим от непогоды 30 сентября.
Такое решение приняла комиссия по социальной политике и труду Одесского городского совета.
«Расходы на ликвидацию последствий непогоды путем предоставления материальной помощи будут увеличены на 126,3 млн», — сообщила руководитель департамента труда и социальной защиты Елена Китайская.
В Киевской администрации (наиболее пострадавшего района. — Ред.) расходы планируют увеличить на 49,9 млн, в Хаджибейской — на 28,7 млн, в Приморской администрации — на 9,6 млн, в Пересыпской — на 38,1 млн грн.
«Размер помощи, который планируют предоставить в случае повреждения квартир в многоквартирных домах, будет составлять до 82,6 тыс. грн, а в частных — до 198 тыс. гривен» , — добавила она.
