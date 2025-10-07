0 800 307 555
ру
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн

Казна и Политика
11
За январь-сентябрь 2025 года таможенные органы Украины выявили 7 289 нарушений таможенных правил на общую сумму 10,3 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Изъятые товары и транспорт

В рамках 2629 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 822,6 млн грн. Среди них:
  • промышленных товаров на 589 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 146 млн грн;
  • продовольственных товаров на 58 млн грн;
  • валюты на 29 млн грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua

Штрафы и поступления в бюджет

По 1438 делам о нарушении таможенных правил, в том числе начатых в предыдущие периоды, таможни применили административные взыскания в виде штрафов на 50 млн грн.
В государственный бюджет фактически взыскано 45 млн грн. с учетом решений, принятых в предыдущие периоды.
На рассмотрение в суды таможни передали 3997 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 9,8 млрд грн. По результатам рассмотрения этих дел, а также производств, открытых в предыдущих периодах, судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,5 млрд грн.
