За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
За январь-сентябрь 2025 года таможенные органы Украины выявили 7 289 нарушений таможенных правил на общую сумму 10,3 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Изъятые товары и транспорт
В рамках 2629 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 822,6 млн грн. Среди них:
- промышленных товаров на 589 млн грн;
- транспортных средств более чем на 146 млн грн;
- продовольственных товаров на 58 млн грн;
- валюты на 29 млн грн.
Штрафы и поступления в бюджет
По 1438 делам о нарушении таможенных правил, в том числе начатых в предыдущие периоды, таможни применили административные взыскания в виде штрафов на 50 млн грн.
В государственный бюджет фактически взыскано 45 млн грн. с учетом решений, принятых в предыдущие периоды.
На рассмотрение в суды таможни передали 3997 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 9,8 млрд грн. По результатам рассмотрения этих дел, а также производств, открытых в предыдущих периодах, судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,5 млрд грн.
Поделиться новостью
Также по теме
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали