0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)

Казна и Политика
42
Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
Более 26 млн гривен из госбюджета в прошлом году направили на компенсацию народным депутатам за аренду жилья или гостиничных номеров в Киеве.
Эта сумма почти равна финансированию, которое государство выделило на восстановление многоквартирного дома в Бородянке Киевской области, разрушенного из-за российского вторжения.
Денежную помощь на аренду получили около трети народных избранников, и больше всего среди них — представителей фракции «Слуга народа».
«Слово и дело» подсчитало, сколько стоила налогоплательщикам аренда жилья для нардепов в 2024 году и сколько таких арендаторов в каждой фракции.

Что предусмотрено законом

Законодательство предусматривает, что нардепы без жилья в столице или в пригороде Киева (на расстоянии более 30 километров от границ города) имеют право на получение компенсации от государства, поскольку они постоянно живут в своих округах и приезжают в Киев на время проведения заседаний очередной сессии.

Сколько компенсаций получили нардепы

По данным с сайта Верховной рады, на начало 2025 года компенсацию на аренду жилья получили 117 депутатов — это примерно 30% от всего количества парламентариев в Раде. Общая сумма, которую потратили из государственного бюджета, чтобы оплатить аренду жилья народным избранникам в 2024 году, составила 26,3 млн гривен.
  • Больше всего нардепов, которым государство заплатило за жилье, во фракции «Слуга народа» — 87 человек (19,8 млн грн компенсаций за 2024 год).
  • Во фракции «Голос» арендовали жилье 7 депутатов (1,5 млн грн компенсаций).
  • В Европейской солидарности и депутатской группе «Довіра» — по 5 депутатов-арендаторов (по 1,2 млн грн компенсации).
  • Среди внефракционных нардепов снимали жилье или номер в Киеве 4 депутата (0,9 млн грн компенсации).
Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
  • Из народных избранников депутатской группы «Відновлення України» (часть бывшей ОПЗЖ) и «За майбутнє» — по 3 депутата, которым заплатило за жилье государство (0,6 млн грн и 0,7 млн ​​грн соответственно).
  • Среди членов ПЗЖМ (Платформы за жизнь и мир, тоже часть бывшей ОПЗЖ) получили компенсацию на жилье в Киеве из госбюджета 2 нардепа — 0,3 млн грн.
  • Меньше всего государство за прошлый год потратило средств на компенсацию для 1 избранника из ВО «Батьківщина» — 0,2 млн грн.
Читайте также
При этом отмечается, что общая сумма на компенсации нардепам за аренду жилья в 26,3 млн грн — это столько же, сколько стоило восстановление двухэтажного многоквартирного дома для 16 семей в Бородянке на Киевщине. Во время российских обстрелов были разрушены кровля, фасад и коммуникации двухэтажки. Дом был отстроен в рамках экспериментального проекта по восстановлению — за счет госбюджета. В нем произвели капитальный ремонт, а на крыше установили солнечные панели. Общая стоимость работ составила около 26 миллионов гривен.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems