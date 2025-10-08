Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
Более 26 млн гривен из госбюджета в прошлом году направили на компенсацию народным депутатам за аренду жилья или гостиничных номеров в Киеве.
Эта сумма почти равна финансированию, которое государство выделило на восстановление многоквартирного дома в Бородянке Киевской области, разрушенного из-за российского вторжения.
Денежную помощь на аренду получили около трети народных избранников, и больше всего среди них — представителей фракции «Слуга народа».
«Слово и дело» подсчитало, сколько стоила налогоплательщикам аренда жилья для нардепов в 2024 году и сколько таких арендаторов в каждой фракции.
Что предусмотрено законом
Законодательство предусматривает, что нардепы без жилья в столице или в пригороде Киева (на расстоянии более 30 километров от границ города) имеют право на получение компенсации от государства, поскольку они постоянно живут в своих округах и приезжают в Киев на время проведения заседаний очередной сессии.
Сколько компенсаций получили нардепы
По данным с сайта Верховной рады, на начало 2025 года компенсацию на аренду жилья получили 117 депутатов — это примерно 30% от всего количества парламентариев в Раде. Общая сумма, которую потратили из государственного бюджета, чтобы оплатить аренду жилья народным избранникам в 2024 году, составила 26,3 млн гривен.
- Больше всего нардепов, которым государство заплатило за жилье, во фракции «Слуга народа» — 87 человек (19,8 млн грн компенсаций за 2024 год).
- Во фракции «Голос» арендовали жилье 7 депутатов (1,5 млн грн компенсаций).
- В Европейской солидарности и депутатской группе «Довіра» — по 5 депутатов-арендаторов (по 1,2 млн грн компенсации).
- Среди внефракционных нардепов снимали жилье или номер в Киеве 4 депутата (0,9 млн грн компенсации).
- Из народных избранников депутатской группы «Відновлення України» (часть бывшей ОПЗЖ) и «За майбутнє» — по 3 депутата, которым заплатило за жилье государство (0,6 млн грн и 0,7 млн грн соответственно).
- Среди членов ПЗЖМ (Платформы за жизнь и мир, тоже часть бывшей ОПЗЖ) получили компенсацию на жилье в Киеве из госбюджета 2 нардепа — 0,3 млн грн.
- Меньше всего государство за прошлый год потратило средств на компенсацию для 1 избранника из ВО «Батьківщина» — 0,2 млн грн.
При этом отмечается, что общая сумма на компенсации нардепам за аренду жилья в 26,3 млн грн — это столько же, сколько стоило восстановление двухэтажного многоквартирного дома для 16 семей в Бородянке на Киевщине. Во время российских обстрелов были разрушены кровля, фасад и коммуникации двухэтажки. Дом был отстроен в рамках экспериментального проекта по восстановлению — за счет госбюджета. В нем произвели капитальный ремонт, а на крыше установили солнечные панели. Общая стоимость работ составила около 26 миллионов гривен.
