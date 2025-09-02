В Украине появится новая премия для чиновников — Finance.ua

В Украине появится новая премия для чиновников Сегодня 09:03 — Личные финансы

В Украине ввели новый вид премий для чиновников — по результатам ежегодного оценивания. Но в целом премии могут стать меньше из-за установленного лимита — не более 30% от годовой зарплаты того или иного чиновника.

обновленный порядок премирования госслужащих, детализирован механизм премирования и уточнены процедуры согласования для отдельных должностей. Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на постановление Кабинета министров от 8 августа № 953 . Утвержден, детализирован механизм премирования и уточнены процедуры согласования для отдельных должностей.

В новой редакции устанавливается, что месячная или квартальная премия начисляется за фактически отработанное время. Это касается также случаев отпуска, временной нетрудоспособности или других ситуаций, когда выплаты производятся по средней зарплате.

Кроме месячных и квартальных премий, чиновники будут получать премию по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности. Ее размер будет зависеть от индивидуальных результатов и фонда оплаты труда органа, а выплачивать ее будут не позднее декабря года оценивания независимо от отработанного времени в месяце выплаты.

Прежний порядок не содержал ограничений на общий размер премий за год. В то же время новый устанавливает, что общий размер премий за год не может превышать 30% фонда постоянной заработной платы государственного служащего за год.

Теперь, кроме выполнения задач, предусмотренных стратегическими документами и поручениями премьер-министра, премия будет зависеть от выполнения задач, определенных непосредственным руководителем, лицом, исполняющим его обязанности, или условиями контракта о прохождении государственной службы.

Если до этого не упоминались условия премирования для служащих на испытательном сроке или увольняемых, то новый порядок устанавливает, что государственные служащие на испытательном сроке получают премии на общих условиях, а во время увольнения премия начисляется за фактически отработанное время в месяце увольнения.

Премии руководителей некоторых госучреждений будут согласовываться с членами правительства. В частности:

Госстата — с первым вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации;

Государственной регуляторной службы, Агентства по розыску и менеджменту активов, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Также новый порядок добавляет отдельный пункт, регулирующий премирование других государственных служащих категории «А» по согласованию с субъектом назначения или уполномоченным лицом.

Подавать предложения по премиям нужно будет, как и прежде, до 5 числа следующего месяца. Но для декабрьских премий добавлено исключение: предложения подаются за 7 дней до последнего дня для платежей, определенного Казначейством, в соответствующем бюджетном году.

Напомним, по данным Министерства финансов, заработная плата чиновников продолжает расти. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен.

