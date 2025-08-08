В САП раскрыли, сколько дел открыли против топ-чиновников (видео) — Finance.ua
В САП раскрыли, сколько дел открыли против топ-чиновников (видео)

Казна и Политика
11
Украинские правоохранители открыли около 700 уголовных производств против топ-чиновников. Еще 300 дел находятся на разных стадиях в судах.
Об этом сообщает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на брифинге.
«В работе около 700 уголовных производств. Это тех, которые на досудебном (расследовании — ред.). Но там некоторые дела, которые регистрируются по решению судей и фактически сразу видно, что у них нет перспективы. Но все равно на них тратится время, чтобы опровергнуть доводы, которые приведены в заявлении лица», — сообщил он.
По словам Клименко, также есть около 300 уголовных производств, которые находятся на разных стадиях в судах.
Напомним, в конце июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о результатах своей работы за последний год. Только с начала года вынесено 45 новых приговоров в отношении 62 человек. Итого вступил в силу 251 обвинительный приговор по делам, расследуемым НАБУ и САП.
Речь идет о судебных решениях в отношении 338 человек, среди которых высокопоставленные должностные лица, народные депутаты, судьи, руководители госпредприятий и чиновники центральных органов власти.
По материалам:
РБК-Україна
