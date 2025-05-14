KPI для госслужащих: как Гетманцев предлагает изменить систему оплаты труда чиновников — Finance.ua
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KPI для госслужащих: как Гетманцев предлагает изменить систему оплаты труда чиновников

Казна и Политика
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KPI для госслужащих: как Гетманцев предлагает изменить систему оплаты труда чиновников
KPI для госслужащих: как Гетманцев предлагает изменить систему оплаты труда чиновников
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп Даниил Гетманцев раскритиковал миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы.
«Я неоднократно повторял, что не готов играть в популизм, и позиция у меня здесь довольно четкая. Государственные служащие не могут работать бесплатно, у них должна быть конкурентная зарплата. Тем не менее, эти деньги чиновники должны получать за эффективную работу. Когда же человек получает больше миллиона гривен зарплаты из бюджета в год, а результатов работы у него ноль — такие случаи недопустимы», — написал он.
В качестве примера такой работы он привел недавно ликвидированную КРАИЛ — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.
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«Работа членов комиссии оценивалась Кабмином на „отлично“, а зарплаты достигали 1,4−1,5 млн гривен в год. Речь идет о той комиссии, которая недавно была ликвидирована в связи со своей абсолютной несостоятельностью урегулировать игорный рынок. Несостоятельна, потому что при ее деятельности в 2022 году государство получило 730 миллионов в государственный бюджет, и только после того, как мы подняли этот вопрос на общегосударственный уровень и включились правоохранители, в 2024 году государство получило уже 17 миллиардов гривен. Это значительная разница для бюджета и яркий пример вывода целой отрасли из тени», — говорит Гетманцев.
Кроме того, чиновник назвал еще один пример — Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
«Поднимали недавно эту тему на Комитете. Руководитель получает 1,9 млн гривен в год. Вся комиссия стоит государству 10,6 миллионов в год. А теперь внимание: несостоятельность и невыполнение своих должностных обязанностей, в частности срыв маяка Меморандума с МВФ, они объясняли нехваткой средств. Что они рассчитывали на дополнительное финансирование от USAID, не получили его, поэтому не смогли сделать несложный документ на выполнение обязательств перед Международным валютным фондом», — написал нардеп.
Поэтому, по его словам, когда речь идет о зарплатах чиновников и госслужащих, должны быть установлены KPI и производиться прозрачная честная оценка эффективности работы. Продолжение пребывания в должности, по мнению Гетманцева, должно напрямую зависеть от выполнения или невыполнения этих KPI. Соответственно, должны быть четкие критерии, KPI, для всех органов исполнительной власти, и для министерств тоже.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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