Зарплаты чиновников растут: где платят более 100 тыс. гривен — Finance.ua
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Зарплаты чиновников растут: где платят более 100 тыс. гривен

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Зарплаты чиновников растут: где платят более 100 тыс. гривен
Зарплаты чиновников растут: где платят более 100 тыс. гривен
Зарплаты чиновников в Украине значительно превышают средний уровень по стране. Но растут не так быстро.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 54,2 тыс. гривен. По сравнению с мартом прошлого года (46,9 тыс. гривен) она увеличилась на 15,6%.
При этом следует отметить, что по данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в марте составила 19,4 тыс. гривен (+25,9% за год).

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в марте в центральных госорганах зарплату получали 21 890 человек.
Лидирует по уровню зарплат Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 115,9 тыс. гривен. Численность сотрудников — 348 человек.
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На втором месте — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг со средней зарплатой 91,3 тыс. гривен. В НКРЭКУ работают 529 человек.
Далее следует Аппарат Верховной Рады Украины, средняя зарплата 832 работников — 81,5 тыс. гривен, и Антимонопольный комитет — 81,2 тыс. гривен (266 человек).
Зарплаты чиновников растут: где платят более 100 тыс. гривен

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 124,1 тысяч гривен.
Самые высокие зарплаты среди 500 руководителей в следующих ведомствах:
  • НКРЭКУ — 305,4 тыс. гривен (7 человек),
  • Государственная служба экспортно контроля — 296,1 тыс. гривен (2 человека)
  • НАПК — 276,3 тыс. гривен (5 чиновников).
Зарплаты чиновников растут: где платят более 100 тыс. гривен
Напомним, в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тыс. гривен. Однако декабрь — месяц не показательный, поскольку в конце года выплачиваются разные премии и надбавки.
Верховная Рада 11 марта приняла закон о введении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников.
По материалам:
РБК-Україна
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