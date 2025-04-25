НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат в Украине — Finance.ua
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НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат в Украине

Личные финансы
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НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат в Украине
НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат в Украине
Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году.
Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе к «Инфляционному отчету» Национального банка Украины за апрель 2025 года.
НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты:
  • в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн,
  • в 2027 году — до 8 950 грн.
НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат в Украине

Будут ли возвращаться украинцы, выехавшие за границу

Постепенный возврат украинских мигрантов, по прогнозу НБУ, ожидается только после существенного снижения рисков безопасности.
«Отрицательные миграционные тенденции сохраняются, ведь несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, в то время как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения. Намерения стран-реципиентов о смене или отмене правового статуса временной защиты украинских мигрантов после достижения мира окончательно не определены. Поэтому ожидается, что чистая внешняя миграция будет продолжаться, пока сохраняются высокие риски безопасности», — говорится в прогнозе.
Предположения прогноза остаются неизменными: дальнейший чистый отток внешних мигрантов в 2025 году (около 0,2 млн человек) и начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).
Возвращение мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат более высокими темпами, чем рост производительности, что повышает инфляционное давление. Также это в дальнейшем будет сдерживать восстановление экономики из-за нехватки рабочей силы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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