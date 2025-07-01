Украина получила $500 млн от МВФ — Finance.ua

Украина получила $500 млн от МВФ Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Украина получила $500 млн от МВФ

Украина получила около $500 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В государственный бюджет поступил девятый транш объемом около 500 млн долларов США (373,53 млн СПЗ) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF)», — сказано в сообщении.

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Как прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко, это дополнительное финансирование от МВФ — результат успешного восьмого пересмотра программы EFF.

В целом за время полномасштабной войны в госбюджет поступило $13,3 млрд финансовой помощи от Фонда.

«После восьмого пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением определенных сообща реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины», — отметил Марченко.

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«Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — 500 млн долларов — на покрытие приоритетных бюджетных нужд. Сейчас в рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов. Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства», — добавил он.

Напомним, что 30 июня Исполнительный совет Фонда одобрил восьмой пересмотр программы EFF.

Справка Finance.ua:

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ);

программа стала частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $152,9 млрд на 2023−2027 годы.

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