МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны — Finance.ua

МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны Сегодня 11:04 — Валюта

МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны

Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.

Об этом заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

«Украина сейчас вводит режим инфляционного таргетирования — именно это является основой программы с МВФ. Такой подход предполагает также гибкий валютный курс», — отметила Козак.

Таким образом, она ответила на вопрос, целесообразно ли Украине рассматривать переход к фиксации гривны к евро в условиях геополитической нестабильности и изменений на валютном рынке США. По ее словам, украинские власти сейчас сосредоточены на поддержании стабильности текущей монетарной политики.

Козак также напомнила, что в настоящее время в Киеве работает миссия МВФ, которая проводит переговоры с правительством в рамках очередного этапа программы.

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«После седьмого пересмотра, одобренного Советом директоров, выплата по восьмому этапу составит около 520 миллионов долларов», — уточнила представительница фонда.

Окончательное решение о перечислении средств будет принято после завершения переговоров и утверждения соответствующей оценки Советом директоров.

Справка Finance.ua:

20 мая миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF);

в Национальном банке ожидают конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ относительно восьмого пересмотра программы расширенного финансирования. В Нацбанке выделили темы, которые будут предметом обсуждения с Миссией МВФ;

аналитики ICU прогнозируют, что НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года.

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