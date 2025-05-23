МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны — Finance.ua
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МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны

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МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны
МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны
Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.
Об этом заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
«Украина сейчас вводит режим инфляционного таргетирования — именно это является основой программы с МВФ. Такой подход предполагает также гибкий валютный курс», — отметила Козак.

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Таким образом, она ответила на вопрос, целесообразно ли Украине рассматривать переход к фиксации гривны к евро в условиях геополитической нестабильности и изменений на валютном рынке США. По ее словам, украинские власти сейчас сосредоточены на поддержании стабильности текущей монетарной политики.
Козак также напомнила, что в настоящее время в Киеве работает миссия МВФ, которая проводит переговоры с правительством в рамках очередного этапа программы.
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«После седьмого пересмотра, одобренного Советом директоров, выплата по восьмому этапу составит около 520 миллионов долларов», — уточнила представительница фонда.
Окончательное решение о перечислении средств будет принято после завершения переговоров и утверждения соответствующей оценки Советом директоров.

Справка Finance.ua:

  • 20 мая миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF);
  • в Национальном банке ожидают конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ относительно восьмого пересмотра программы расширенного финансирования. В Нацбанке выделили темы, которые будут предметом обсуждения с Миссией МВФ;
  • аналитики ICU прогнозируют, что НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года.
По материалам:
gazeta.ua
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