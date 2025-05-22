Новые рекорды летом: что будет с курсом доллара и евро в Украине — Finance.ua

Новые рекорды летом: что будет с курсом доллара и евро в Украине Сегодня 14:02 — Валюта

Новые рекорды летом: что будет с курсом доллара и евро в Украине

Чтобы выгодно обменять валюту, нужно понимать, какие изменения ожидаются на рынке и прогнозируют ли эксперты удорожание/удешевление в ближайшее время. В течение марта-апреля 2025 года официальный курс гривны к евро резко вырос, доллар стабилизировался на уровне 41,5 грн/долл. в среднем.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, чего ждать от курса доллара и евро летом 2025 года.

Что будет с курсом доллара и евро летом

Почти четыре месяца, с февраля 2025 года, официальный курс гривны к доллару удерживается ниже психологической отметки — 42 грн/долл. Такая тенденция оказалась неожиданной для украинцев, поскольку с декабря 2024 года американская валюта планомерно дорожала, а специалисты утверждали, что началась тенденция приближения к курсу, заложенному в госбюджете (45 грн/долл.).

Читайте также НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года — аналитики

«Ситуация прогнозируемая, у нас идет внешняя помощь, нет какого-то чрезвычайного спроса на валюту. Но, к сожалению, совершенно не понятно, что происходит с позицией США по завершению войны. Мы не знаем, выйдут ли США из переговорного процесса, как будет вести себя страна-агрессор, развернет ли она наступление в ближайшее время и т. д. », — отметив Алексей Плотников.

Другими словами, существуют внеэкономические факторы, способные повлиять на курс доллара и евро. У украинцев возникают справедливые опасения, что летом стоимость американской валюты снова поймает восходящий тренд. Но эксперт констатировал: новых рекордов и резкого удорожания в ближайшее время ждать не стоит.

Читайте также Курс доллара до 2028 года: какие показатели закладывает правительство в бюджетную декларацию

Гривна, по словам экономиста, продолжит девальвировать, однако без неожиданных обвалов (в случае отсутствия чрезвычайных факторов, таких как проблемы на фронте, отсутствие помощи от международных партнеров и др.). Более того, подобными темпами курс доллара может не достичь заложенного в госбюджете предела до конца 2025 года.

Кстати, согласно прогнозу Министерства экономики от середины апреля, средний курс гривны к доллару в текущем году составит 43,3 грн/долл., а к концу года ожидают показатель 43,7 грн/долл.

Покупать ли валюту летом

Ответ на вопрос, что делать с долларами и евро летом, зависит от имеющихся у граждан финансовых ресурсов. Обмен небольшой суммы не приведет к ощутимым потерям на колебании показателей, поэтому стоит учитывать индивидуальные потребности.

«Значительную сумму желательно диверсифицировать, причем не только долларами и евро, но и другими валютами. Чтобы сохранить деньги от обесценения, можно открыть валютный депозит. Хотя процентные ставки мизерны, это поможет удержать имеющийся размер инвестиции на постоянном уровне», — добавил Плотников.

Украинцы, планирующие летом путешествия за границу, будут вынуждены покупать иностранную валюту. Но баланс между спросом и предложением в период массовых отпусков не сильно изменится, поэтому проблем с обменом наличных денег не возникнет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.