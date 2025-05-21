НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года — аналитики — Finance.ua
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НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года — аналитики

Валюта
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НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года — аналитики
НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года — аналитики
Национальный банк Украины сбалансирует рынок для сохранения крепкой гривны.
Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре инвесткомпании ICU.
«На прошлой неделе НБУ снова увеличил интервенции, но сохранил курс гривны более крепким, чем 41.5 грн/$», — сказано в обзоре.

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Аналитики отмечают, что дефицит валюты на рынке остается большим. На прошлой неделе чистая покупка валюты за четыре рабочих дня составила $326 млн — это практически уровень предыдущей недели. В то же время НБУ продал за неделю из резервов $755 млн, увеличив интервенции на 21%.
Всю неделю НБУ сохранял официальный курс достаточно крепким и даже незначительно усилил гривну до 41.5 грн/$ по итогам недели. Наличный курс оставался относительно стабильным на уровне 41.2−41.7 грн/$ в системно важных банках.
График: ICU
График: ICU
«Учитывая резкий рост интервенций на прошлой неделе, НБУ стремится обеспечивать достаточное, а может и чрезмерное предложение валюты на рынке, чтобы сохранять гривну крепкой. По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году», — прогнозирую аналитики ICU.

Справка Finance.ua:

  • аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны на конец 2025 года до 44 грн/долл.;
  • Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году;
  • по мнению экономиста Олега Пендзина, Нацбанк будет сознательно держать несколько меньший курс. Он считает, что среднегодовой будет примерно 43−44 грн, а к концу года может вырасти до 46−46,5 грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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