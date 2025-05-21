Курс доллара до 2028 года: какие показатели закладывает правительство в бюджетную декларацию — Finance.ua

Курс доллара до 2028 года: какие показатели закладывает правительство в бюджетную декларацию Сегодня 12:02 — Валюта

Курс доллара до 2028 года: какие показатели закладывает правительство в бюджетную декларацию

Министерство финансов Украины работает над проектом бюджетной декларации на 2026−2028 годы. Документ базируется на макроэкономическом прогнозе, подготовленном Министерством экономики в середине апреля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Кабинет Министров должен утвердить бюджетную декларацию до 1 июня. По его оценке, до этого времени еще возможны изменения, но они вряд ли будут существенными.

Пока в проекте фигурируют следующие ориентировочные значения среднегодового курса гривны по отношению к доллару США:

в 2025 году — 43,3 грн за доллар (в декабре — 43,7 грн);

в 2026 году — 44,7 грн (в декабре — 44,8 грн);

в 2027 году — 45,2 грн (в декабре — 45,3 грн);

в 2028 году — 45,6 грн (в декабре — 45,8 грн).

Напомним, ранее Железняк объяснял , что в бюджет не закладывается курс, он есть только в макропрогнозе. Почти никогда этот курс не совпадает с реальной ситуацией. Он привел несколько причин, зачем этот курс упоминается в макропрогнозе:

надо посчитать, сколько придет иностранной помощи в гривне, сколько расходов будет на обслуживание долга;

нужно рассчитать доходы от таможни и акцизы, которые в основном напрямую зависят от курса;

нужно «прикинуть» расходы, которые тоже завязаны на импорт.

Все это Минфин считает запасом, поэтому очень часто курс в макропрогнозе специально завышен, чтобы перестраховаться и согласовать бюджет с партнерами, объяснял нардеп.

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны к концу 2025 года до 44 грн/долл. вместо предыдущих 45 грн/долл.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.