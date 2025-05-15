НБУ: прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара — Finance.ua

НБУ: прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара Сегодня 15:00 — Валюта

НБУ: прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара

Как сообщается на сайте НБУ, финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес дали прогнозы относительно роста курса доллара в течение ближайшего года, но все прогнозы становятся более оптимистичными.

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Девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились — до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

Банкиры в апреле также улучшили прогноз до 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.

Руководители предприятий в феврале улучшили прогноз до 44,23 грн/доллар по сравнению с 44,42 в ноябре 2024 года.

Ранее аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны на конец 2025 года до 44 грн/долл. вместо предыдущих 45 грн/долл. Об этом свидетельствует информация в обновленном макропрогнозе компании на 2025 год.

Справка Finance.ua:

Украина начинает рассматривать отход от доллара США и более тесную привязку своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. Об этом заявил глава Центрального банка Андрей Пышный в комментарии для Reuters.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа все еще наиболее выгодный вариант. По его словам, в следующем году гривна может стремительно обесцениться. В то же время он указал, что срок действия гривневых депозитов и ОВГЗ должен истечь в конце этого года, поэтому облигации со сроком окончания в 2025 году лучше покупать на вторичном рынке, а более долговременные ценные бумаги лучше продавать постепенно.

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