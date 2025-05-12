Купить или продать: эксперты объяснили, что делать с валютой — Finance.ua

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Купить или продать: эксперты объяснили, что делать с валютой

Валюта
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Купить или продать: эксперты объяснили, что делать с валютой
Купить или продать: эксперты объяснили, что делать с валютой
Многие украинцы удивляются, как в нынешних условиях сохранить и приумножить свои средства. Сделать это становится все труднее из-за роста инфляции, которая уже не перекрывает доходы от депозитов в гривне, а также пугающих тенденций на валютном рынке.
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Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа все еще наиболее выгодный вариант.
«Не секрет, что стабильность курса гривны сохраняется за счет многомиллиардной финансовой помощи наших западных партнеров. Она поступает вовремя, запланированных средств хватит на восемь месяцев — с мая по декабрь. В следующем году финансовые вливания уменьшатся», — напомнил эксперт.
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По его словам, в следующем году гривна может стремительно обесцениться. В то же время он указал, что срок действия гривневых депозитов и ОВГЗ должен истечь в конце этого года, поэтому облигации со сроком окончания в 2025 году лучше покупать на вторичном рынке, а более долговременные ценные бумаги лучше продавать постепенно.
В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что информация о переходе от доллара к евро при формировании курса гривны вызвала беспокойство среди украинцев, которые начали покупать евровалюту.
«Это нецелесообразно, особенно если продавать доллары и покупать евро, потому что потери на кросс-курсе будут составлять почти 3%, один евро в таком случае будет стоить примерно на 2 гривны дороже, чем при покупке его непосредственно за гривны», — отметил Забловский.
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Он напомнил, что в Украине действует трехлетнее бюджетное планирование, поэтому спешить с покупкой евро для сохранения сбережений не стоит.
Со своей стороны член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что в 2026 году гривна может девальвировать до 45 гривен за доллар и больше. Он советует покупать доллары за наличные гривны — минимум половину суммы можно хранить дома, а остальное положить на валютные депозиты. Что касается евро, то аналитик советует подождать, потому что европейская валюта должна подешеветь.
По материалам:
УНІАН
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