Потеря доверия к доллару играет в пользу азиатских валют, — Goldman Sachs
Валюты Южной Кореи, Сингапура и Китая имеют высокие шансы выиграть от тенденции центральных банков к диверсификации своих валютных резервов и уменьшению доли доллара США.
Такой прогноз был озвучен стратегами Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.
Изменение резервной стратегии: взгляд Goldman Sachs
Аналитики банка считают, что, несмотря на то, что доллар США и евро будут оставаться основными резервными активами в мире, центральные банки могут увеличить долю нетрадиционных валют в своих портфелях на фоне ослабления доминирующей роли доллара.
Эксперты Goldman Sachs выделили южнокорейскую вону, сингапурский доллар и китайский юань в качестве главных азиатских претендентов на выгоду от этого сдвига.
Ожидается, что спрос на вону вырастет в связи с предстоящим включением Южной Кореи в индекс государственных облигаций FTSE World Government Bond Index в следующем году. Сингапур, благодаря своему самому высокому кредитному рейтингу AAA, вероятно, уже привлекает инвестиции центральных банков. А мощные торговые связи Китая с мировой экономикой делают юань естественным кандидатом для потенциального перераспределения резервов.
«Мы считаем, что диверсификация с уходом от доллара должна сохраниться, поскольку эта тенденция прочно укоренилась за последнее десятилетие», — подчеркнули стратеги Goldman Sachs, среди которых Дэнни Суванапрути и Рина Джио.
Доллар под давлением: поиск альтернатив
Доллар США остается ключевой мировой валютой, которая используется для хранения большинства резервов центральных банков и для расчетов за ключевые товары, такие как нефть. Однако центральные банки активно рассматривают альтернативы доллару из-за растущего беспокойства по поводу неопределенности экономической политики США.
Недавние торги на валютном рынке, ежедневный оборот которого составляет 7,5 триллиона долларов, свидетельствуют о снижении спроса на доллар. Индекс доллара Bloomberg упал более чем на 7% с февральского пика, что указывает на ослабление позиций США.
Стратеги Goldman Sachs также отмечают, что доллар остается переоцененным примерно на 17%. Это усугубляет беспокойство инвесторов на фоне резкого роста неопределенности экономической политики США, уровень которой является самым высоким с начала пандемии в 2020 году.
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