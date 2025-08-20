До конца 2025 года курс останется стабильным или даже ниже — прогноз экспертки Сегодня 12:10 — Валюта

До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже.

Об этом рассказала главная экономистка Dragon Capital и участница Наблюдательного совета ЦЭС Елена Билан в подкасте «Что с экономикой?»

«У Национального банка больше возможностей маневрировать и больше возможностей удерживать курс более или менее стабильным. Так что возможно, что до конца года мы вообще не увидим существенных сдвигов», — рассказала эксперт.

По ее словам, прогнозирование курса доллара — сложная задача, похожая на «угадывание», ведь все зависит от будущих действий НБУ.

«Я когда-то видела исследование, что лучшая модель для прогнозирования валютного курса — это Random Walk, базирующаяся на случайных шагах. То есть мы фактически угадываем. Потом появилось другое исследование, что все же существуют модели, которые прогнозируют лучше, чем „случайные шаги“, но не намного», — отметила Билан.

Она подчеркнула, что в украинских условиях прогнозировать особенно сложно, потому что на курс влияют действия НБУ.

«То есть мы пытаемся угадать, что сделает Национальный банк, потому что валютный рынок остается под его контролем. Главная цель всех действий НБУ — это вернуть инфляцию к цели и там ее удерживать. А валютный курс является инструментом достижения инфляционной цели», — прокомментировала главная экономистка Dragon Capital.

Инфографика: ЦЭС

Она добавила, что главный фактор, который оказывает давление на цены и не дает инфляции существенно снизиться — это дефицит кадров, разгоняющий зарплаты.

«На рынке труда уже с 2023 года ощущается существенный дефицит кадров, особенно квалифицированных, что подталкивает зарплаты вверх. И поскольку мобилизация продолжается, этот дефицит кадров остается существенным и зарплаты продолжают расти», — отметила Билан.

Напомним, аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны к концу 2025 года до 43.5 грн/долл. вместо предыдущих 44 грн/долл.

«Мы прогнозируем курс гривны на уровне 43.5 грн/долл. США на конец 2025 года и 46 грн/долл. США на конец 2026 года в сценарии „длительной войны“. Учитывая усиление инфляционного давления и улучшение состояния платежного баланса в сценарии „устойчивого перемирия“, мы ожидаем, что НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару США на уровне около 44 грн/долл. США», — сказано в прогнозе.

Как говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU, в начале августа Национальный банк увеличил объем валютных интервенций и в то же время укрепил гривну до четырехмесячного максимума. В течение всей прошлой недели регулятор удерживал курс почти на этом уровне.

«Национальный банк неожиданно усилил гривну в начале августа. Совершенно очевидно, что это было сознательным решением НБУ, и это было ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца. Вполне возможно, что НБУ впоследствии будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, чтобы позже перейти к дальнейшему его умеренному ослаблению», — прогнозируют аналитики.

