Покупает или продает валюту население — мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупает или продает валюту население — мнение эксперта

Валюта
72
Покупает или продает валюту население — мнение эксперта
Покупает или продает валюту население — мнение эксперта
Поведение населения по поводу купли/продажи валюты. Сейчас поведение наличного рынка не представляет угрозы стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, в которых сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов.
Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в своем обзоре.
Покупает или продает валюту население — мнение эксперта
Даже в пиковые дни курсовых колебаний (в основном по евро) население не демонстрирует панических настроений, не наблюдается и существенных скачков объемов операций по скупке валюты. Объем чистой покупки валюты украинцами сейчас ежедневно очень редко превышает $20 млн — $40 млн, а уже с апреля этого года за месяц не превышает $190 млн — $282 млн.
И это при том, что еще в январе 2025 года сальдо таких операций было около $1,48 млрд (сумма покупки валюты населением превышала на эту сумму объем сдачи валюты гражданами), а в феврале еще составила $958 млн.
То есть сейчас наличный рынок не только не является «врагом» стабильности курса гривны, а во многом и «помогает» нацвалюте оставаться стабильной ценой сбалансированных объемов купли/продажи валюты населением.
По моему прогнозу, и на этой неделе, независимо от дальнейшего хода переговорного процесса по остановке войны в Украине, наличный рынок останется стабильным и не станет фактором существенного «раскачивания» всего украинского валютного рынка.

Наличный рынок

Основная часть обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек как относительно доллара, так и евро.
Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,00 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,05 до 41,75 гривен.
Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,70 до 49,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,90 до 48,90 грн.
Наши тексты имеют свой голос. Нажмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems