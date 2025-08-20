Покупает или продает валюту население — мнение эксперта Сегодня 14:00 — Валюта

Покупает или продает валюту население — мнение эксперта

Поведение населения по поводу купли/продажи валюты. Сейчас поведение наличного рынка не представляет угрозы стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, в которых сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов.

Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в своем обзоре.

Даже в пиковые дни курсовых колебаний (в основном по евро) население не демонстрирует панических настроений, не наблюдается и существенных скачков объемов операций по скупке валюты. Объем чистой покупки валюты украинцами сейчас ежедневно очень редко превышает $20 млн — $40 млн, а уже с апреля этого года за месяц не превышает $190 млн — $282 млн.

И это при том, что еще в январе 2025 года сальдо таких операций было около $1,48 млрд (сумма покупки валюты населением превышала на эту сумму объем сдачи валюты гражданами), а в феврале еще составила $958 млн.

То есть сейчас наличный рынок не только не является «врагом» стабильности курса гривны, а во многом и «помогает» нацвалюте оставаться стабильной ценой сбалансированных объемов купли/продажи валюты населением.

По моему прогнозу, и на этой неделе, независимо от дальнейшего хода переговорного процесса по остановке войны в Украине, наличный рынок останется стабильным и не станет фактором существенного «раскачивания» всего украинского валютного рынка.

Наличный рынок

Основная часть обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек как относительно доллара, так и евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,00 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,05 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,70 до 49,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,90 до 48,90 грн.

Наши тексты имеют свой голос. Нажмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.