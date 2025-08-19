multi от Finance.ua и Minfin.com.ua — финансовый супермаркет в смартфоне Сегодня 15:33 — Валюта

multi от Finance.ua и Minfin.com.ua — финансовый супермаркет в смартфоне

multi — мобильное приложение от Finance.ua и Minfin.com.ua, которое делает управление финансами простым и комфортным, собрав важные финансовые услуги для украинцев в одном месте.

С приложением multi вы сможете:

🚘Оформить страховку

Выбирайте, покупайте по выгодной цене и храните полис прямо в приложении

✔️Следить за курсами

Получайте актуальные курсы валют и криптовалют в удобном формате — в любой момент

💵Бронировать валюту

Фиксируйте курс заранее и обменивайте деньги без риска потерь из-за колебаний

🏛Искать обменники и отделения

Находите ближайшие пункты обмена валют и банков на интерактивной карте

📲Добавить виджеты с курсами

Настройте виджеты, чтобы видеть актуальные курсы прямо на главном экране смартфона

💳Быстро оформить кредит

Оформляйте кредиты быстро и без лишних документов

🎁Получать кешбэк

Делайте покупки в любимых магазинах и возвращайте часть потраченных денег назад

Узнайте подробнее о multi и открывайте для себя его возможности 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.