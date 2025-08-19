multi от Finance.ua и Minfin.com.ua — финансовый супермаркет в смартфоне
multi — мобильное приложение от Finance.ua и Minfin.com.ua, которое делает управление финансами простым и комфортным, собрав важные финансовые услуги для украинцев в одном месте.
С приложением multi вы сможете:
🚘Оформить страховку
Выбирайте, покупайте по выгодной цене и храните полис прямо в приложении
✔️Следить за курсами
Получайте актуальные курсы валют и криптовалют в удобном формате — в любой момент
💵Бронировать валюту
Фиксируйте курс заранее и обменивайте деньги без риска потерь из-за колебаний
🏛Искать обменники и отделения
Находите ближайшие пункты обмена валют и банков на интерактивной карте
📲Добавить виджеты с курсами
Настройте виджеты, чтобы видеть актуальные курсы прямо на главном экране смартфона
💳Быстро оформить кредит
Оформляйте кредиты быстро и без лишних документов
🎁Получать кешбэк
Делайте покупки в любимых магазинах и возвращайте часть потраченных денег назад
Узнайте подробнее о multi и открывайте для себя его возможности 👇
